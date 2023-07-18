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Настав час відкривати салон: Аліна Гросу показала, як заощаджує гроші у США

18 липня 2023 17:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Настав час відкривати салон: Аліна Гросу показала, як заощаджує гроші у США
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Аліна Гросу після своєї заяви, що зараз не витрачає гроші на салони краси, показала цьому доказ. Зірка в домашніх умовах робить процедури з догляду за собою.

Відповідне фото артистка запостила у своєму Instagram.

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Домашній салон краси

Гросу зараз перебуває у США. Зірка зізналася, що здебільшого витрачає зароблені гроші на благодійність, а на процедурах краси у професійних закладах заощаджує.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Пофарбувала волосся вдома, зробила собі маску. Зараз ще манікюр зроблю. Здається, настав час відкривати салон. І працювати самій", — підписала зірка світлину, на якій позує з маскою на обличчі.

Гросу розповіла, що зберігає кошти, щоб витратити на більш важливі речі.

"Зараз усі зароблені кошти я направляю на допомогу. Адже вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи. Щаслива бути корисною, в першу чергу, для діток — бо вони наше майбутнє, а також для кількох родин з Херсонщини, зробивши внесок для їх сьогодення та відбудови житла. В котрий раз переконалася, що наші люди — найсильніші Люди у світі! Кожну історія, яку я дізналась від цих родин, пережила емоційно сама, недивлячись ні на що, ви добрі та відкритті!", — говорить співачка.

Артистка запевнила, що скоро приїде до України і гроші, якими допомагає, віддає з власних заробтіків.

"Ніякі гроші я й моя родина/команда не збираємо, мені важливо передавати щось від себе особисто в руки саме тим, хто того потребує", — додала Гросу.

Артистка нещодавно розповіла, що вперше в житті виграла в лотерею.

Нагадаємо, відео на пісню "Грозами" Аліна Гросу зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.

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