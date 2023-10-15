Скрипка рассказал, как чуть не попал в оккупацию с семьей

Певец Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка рассказал, что едва не попал в плен к россиянам, ведь в начале российского вторжения хотел отвезти семью на их дачу возле Бучи, где позже поселились окупанты.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Читайте также:

"Логика не работала"

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка рассказал, что в начале полномасштабной войны подвергся эмоциям и хотел отвезти семью на дачу возле Бучи, но, к счастью, жена его отговорила, ведь во время оккупации Киевской области там поселились россияне.

"Говорю семье: "Поедем на дачу". Как раз это была эмоция, логика не работала. А потом когда я осознал, что на мою дачу зашли орки и они там жили. Если бы мы тогда поехали на дачу. Это вообще. Они жили там, кажется, несколько месяцев", — рассказал музыкант в интервью.

Олег Скрипка с супругой. Фото: JetSetter.ua

После того, как Киевскую область освободили, Скрипка приехал на дачу и увидел частично разрушенный и обворованный дом. И только сейчас певец находит в себе силы приводить его в порядок.

"Это уже год, как их оттуда турнули, я только сейчас привожу дачу в порядок. Они там повалили мне забор. Я ездил по всем этим местам, смотрел, как особенно Гостомель, Ирпень, Буча они просто такими БТРами вываливали заборы и на БТР загружали, что было в домах, и вывозили", — рассказал Скрипка.

Также он отметил, что во времена оккупации Киевской области бои шли прямо возле его дома.

"У меня так случилось, что мой дом у самой линии фронта стоял. Там где река Ирпень, там дамба. Ирпень вливается в Киевское море и там наши разбомбили эту дамбу и она разлилась. И это как раз была естественная линия фронта. А мой дом просто перед этой дамбой", — поделился музыкант.

Жена Олега Скрипки Наталья Сидь. Фото: Яна Сочевичек, Радио Луч

Тем, что они все же остались в Киеве и не попали в плен к россиянам Олег Скрипка обязан своей жене Наталье и ее интуиции, считает он.

Напомним, Олег Скрипка снова отметился провокационным заявлением.

Также мы рассказывали, что известный блоггер не сдержался и эмоционально "разнес" Олега Скрипку за "феминизм".