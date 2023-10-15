Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скрипка розповів, як ледь не потрапив в окупацію з родиною arrow

Скрипка розповів, як ледь не потрапив в окупацію з родиною

15 жовтня 2023 13:38
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Скрипка розповів, як ледь не потрапив в окупацію з родиною
Співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Олег Скрипка розповів, що ледь не потрапив у полон до росіян, адже на початку російського вторгнення хотів відвезти родину на їхню дачу біля Бучі, на якій пізніше оселилися окупанти.  

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Читайте також:

"Логіка не працювала"

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що на початку повномасштабної війни піддався емоціям і хотів відвезти родину на дачу біля Бучі, але, на щастя, дружина його відмовила, адже під час окупації Київщині там оселилися росіяни.

 

"Кажу родині: "Поїдемо на дачу". Якраз це була емоція, логіка не працювала. А потім коли я усвідомив, що на мою дачу зайшли орки і вони там жили. Якби ми тоді поїхали на дачу. Це взагалі. Вони жили, здається, декілька місяців", — розповів музикант в інтерв'ю.

 

олег скрипка з дружиною
Олег Скрипка з дружиною. Фото: JetSetter.ua

Після того, як Київщину звільнили, Скрипка приїхав на дачу і побачив частково зруйнований і обкрадений будинок. І лише зараз співак знаходить у собі силу приводити його до ладу. 

"Це вже рік, як їх звідти турнули, я лише зараз приводжу дачу до тями. Вони там повалили мені паркан. Я їздив по всіх цих місцях, дивився, як особливо Гостомель, Ірпінь, Буча вони просто такими БТРами вивалювали паркани і на БТР завантажували, що було в будинках, і вивозили", —  розповів Скрипка.

Також він зазначив, що у часи окупації Київщини бої точилися просто біля його будинку. 

"В мене так сталося, що мій дім біля самої лінії фронту стояв. Там де річка Ірпінь, там дамба. Ірпінь вливається в Київське море і там наші розбомбили цю дамбу і вона розлилася. І це якраз була природня лінія фронту. А мій будинок просто перед цією дамбою", —  поділився музикант.

 

дружина олега скрипки
Дружина Олега Скрипки Наталія Сидь. Фото: Яна Сочевічек, Радіо Промінь

Тим, що вони все ж залишилися у Києві і не потрапили у полон до росіян Олег Скрипка завдячує своїй дружині Наталії і її інтуїції, зізнається він.

Нагадаємо, Олег Скрипка знову відзначився провокаційною заявою.

Також ми розповідали, що відомий блогер не стримався та емоційно "розніс" Олега Скрипку за "фемінізм".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз