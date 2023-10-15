Скрипка розповів, як ледь не потрапив в окупацію з родиною

Співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка розповів, що ледь не потрапив у полон до росіян, адже на початку російського вторгнення хотів відвезти родину на їхню дачу біля Бучі, на якій пізніше оселилися окупанти.

Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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"Логіка не працювала"

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що на початку повномасштабної війни піддався емоціям і хотів відвезти родину на дачу біля Бучі, але, на щастя, дружина його відмовила, адже під час окупації Київщині там оселилися росіяни.

"Кажу родині: "Поїдемо на дачу". Якраз це була емоція, логіка не працювала. А потім коли я усвідомив, що на мою дачу зайшли орки і вони там жили. Якби ми тоді поїхали на дачу. Це взагалі. Вони жили, здається, декілька місяців", — розповів музикант в інтерв'ю.

Олег Скрипка з дружиною. Фото: JetSetter.ua

Після того, як Київщину звільнили, Скрипка приїхав на дачу і побачив частково зруйнований і обкрадений будинок. І лише зараз співак знаходить у собі силу приводити його до ладу.

"Це вже рік, як їх звідти турнули, я лише зараз приводжу дачу до тями. Вони там повалили мені паркан. Я їздив по всіх цих місцях, дивився, як особливо Гостомель, Ірпінь, Буча вони просто такими БТРами вивалювали паркани і на БТР завантажували, що було в будинках, і вивозили", — розповів Скрипка.

Також він зазначив, що у часи окупації Київщини бої точилися просто біля його будинку.

"В мене так сталося, що мій дім біля самої лінії фронту стояв. Там де річка Ірпінь, там дамба. Ірпінь вливається в Київське море і там наші розбомбили цю дамбу і вона розлилася. І це якраз була природня лінія фронту. А мій будинок просто перед цією дамбою", — поділився музикант.

Дружина Олега Скрипки Наталія Сидь. Фото: Яна Сочевічек, Радіо Промінь

Тим, що вони все ж залишилися у Києві і не потрапили у полон до росіян Олег Скрипка завдячує своїй дружині Наталії і її інтуїції, зізнається він.

Нагадаємо, Олег Скрипка знову відзначився провокаційною заявою.

Також ми розповідали, що відомий блогер не стримався та емоційно "розніс" Олега Скрипку за "фемінізм".