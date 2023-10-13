Повинен довести право бути українцем: Олег Скрипка знову відзначився провокаційною заявою

Співак Олег Скрипка. Фото: instagram.com/o.skrypka/

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вважає, що українці, які після повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії виїхали за кордон, мають здавати іспит, щоб підтвердити своє право називатися українцями. Співак переконаний, що українці часто змінюють позицію щодо відданості державі.

Про це він розповів в інтерв'ю Олексію Суханову.

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Мати український паспорт — це буде в майбутньому велика цінність

Скрипка пропонує ввести іспит для всіх, хто планує отримувати український паспорт. А ті, хто його вже має, проте проживали за кордоном, повинні підтвердити, що гідні бути українцями.

"Одні поїхали — труси, просто у них реально панічні атаки, вони мають на це право. Є ті, хто виїхав, хто не відчуває себе українцями, хоча у них є українські паспорти. Є ті, хто перевзувся — які виїхали і там вдають із себе українців. Якби нас прийшла завойовувати Буркіна-Фасо, вони були б буркіна-фасовці. Є люди, у кого розбомбили будинки, їм ніде жити. Вони поїхали, вони там волонтерять, вони є українцями. Є ті, які повернуться. Є, які не повернуться. Це життя. В історії завжди все перемішується", — переконаний співак.

Незважаючи ні на що, вони повинні "підтвердити" свій паспорт громадянина України, переконаний артист.

Скрипка каже, що вже в майбутньому паспорт громадянина України має стати великої цінності.

"Я вірю різним езотерикам, тарологам. І всі кажуть, що у нас буде прогресивне суспільство. І бути українцем, мати український паспорт — це буде в майбутньому велика цінність. Приймемо цю тезу за наш орієнтир, ми до цього прагнемо. І якщо ти втік, ти повинен довести право бути українцем. Якісь іспити здавати. Як у естонців, які ввели іспити на мову і так далі. Якщо вже мають паспорт, то його треба підтвердити. Тобто, він анулюється. У нас перевзуваються тотально. Є велика небезпека, що цей процес у нас в Україні буде панувати", — підсумував музикант.

Раніше Олег Скрипка висловився про Лободу і Брежнєву під час війни.

Нагадаємо, відомий блогер не стримався та емоційно "розніс" Олега Скрипку за "фемінізм".