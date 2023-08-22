Слава Демин публично осудил украинцев из-за Максима Галкина – о чем речь

Украинский ведущий Слава Демин в своей программе. Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский ведущий Слава Демин прокомментировал публикацию российского шоумена Максима Галкина, который высказался о ракетной атаке Чернигова. В частности, популярный ведущий обратился к украинцам, которые восхищаются реакцией российского артиста.

Соответствующее обращение Слава Демин разместил в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Обращение к украинцам

Украинский ведущий обратился к своим подписчикам касательно новой публикации известного российского шоумена и актера, мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. В частности, он обратился к украинцам, которые положительно отреагировали на новую публикацию артиста.

Ведущий утверждает, что эта публикация, касающаяся ракетного обстрела Чернигова, на странице Максима Галкина, ничего не даст. Но он отметил, что лично поблагодарит российского артиста, который сделает так, чтобы Россия прекратила войну в Украине.

Stories Славы Демина с обращением к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

"А нам что с того? Чего вы так радуетесь этому посту? Если Макс или другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, чтобы эти контрацептивы не запускали леталки в наших детей, тогда я поаплодирую ему и поблагодарю. А пока эти посты ничего не дадут ни нам, ни им. Это мое мнение, и я имею на него право", — обратился к публике Слава Демин.

Публикация Максима Галкина

Российский артист отреагировал на атаку Чернигова, которую недавно совершили российские войска. Он показал кадры, где сравнил, как выглядел драмтеатр в Чернигове до обстрела и как он выглядит после того, как россияне запустили по нему ракетой.

Российский шоумен Максим Галкин на фотосессии. Фото: Instagram Максима Галкина

Максим Галкин вспомнил свои выступления в нем и выразил соболезнования жителям Чернигова.

Публикация Максима Галкина по обстрелу Чернигова. Фото: скриншот из Instagram

"Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что, мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет, живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день", — прокомментировал обстрел Чернигова, где погибла маленькая девочка, Максим Галкин.

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