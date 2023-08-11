Надія Матвєєва розповіла про своє життя в Росії – ведуча згадала себе у Москві

Українська телеведуча Надія Матвєєва на інтерв'ю у Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Надія Матвєєва дала відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Популярна ведуча відверто розповіла про своє життя в Москві та згадала про те, як вона приїхала туди одразу після закінчення школи.

Відповідне інтерв’ю з Надією Матвєєвою Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Перша поїздка до Києва

Відомо, що українська телеведуча народилася у місті Керч в Криму, де закінчила школу. Телеведуча згадала, як вона вперше приїхала до Києва на екскурсію. Також Надія згадала, як при закінченні школи відбувся вибух на Чорнобильській АЕС, через що в Києві було дуже небезпечно.

"У 10 класі я приїжджаю в Київ на екскурсію вперше в житті, йду в університет, дізнаюся, як там, і планую вчитися в київському університеті. Оскільки я закінчувала школу в 1986 році, то ми знаємо, що 26 квітня відбувся Чорнобиль. Сталася ситуація, коли моїй мамі все ж таки вистачило обережності якось усвідомити, що це небезпечно, що це радіація", — згадує Надія Матвєєва.

Українська ведуча Надія Матвєєва на інтерв'ю у Слави Дьоміна в Києві. Фото: скриншот з YouTube

Життя в Москві

Вона розповіла, що в ті часи медалістам, які склали екзамен на п’ять балів, можна було обирати столицю для навчання. Тому Надія обрала саме Москву, куди вона теж уперше приїхала. На щастя, в неї там була подруга, з якою їй було легше.

"Коли я навчалася в Москві, коли я починала розмовляти, як я думала, російською, мені казали: "О, хохлушка". Я це сприймала, як факт. Образи не було, тому що, мабуть, за цим словом не було образливих дій", — також згадала українська телеведуча.

Сім’я Надії Матвєєвої

В інтерв’ю Надія також розповідала й про свою сім’ю, згадуючи своє дитинство. Відомо, що батько постійно ображав її та зловживав алкоголем, на який витрачав дуже багато грошей.

Українська ведуча Надія Матвєєва у дитинстві з батьками. Фото: телеканал "СТБ"

Проблеми в неї були і з мамою, яка не сприймала її стосунки з хлопцем, який на 20 років молодше за неї. Надія Матвєєва зізналася, що через особисте життя в неї з мамою виникав конфлікт.

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