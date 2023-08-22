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Слава Дьомін гнівно звернувся до українців: до чого тут Максим Галкін?

22 серпня 2023 12:02
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Слава Дьомін публічно засудив українців через Максима Галкіна – про що йдеться
Український ведучий Слава Дьомін у своїй програмі. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український ведучий Слава Дьомін прокоментував публікацію російського шоумена Максима Галкіна, який висловився про ракетну атаку Чернігова. Зокрема, популярний ведучий звернувся до українців, які захоплюються реакцією російського артиста.

Відповідне звернення Слава Дьомін розмістив у розділі Stories в соціальній мережі Instagram.

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Звернення до українців

Український ведучий звернувся до своїх підписників щодо нової публікації відомого російського шоумена та актора, чоловіка Алли Пугачової Максима Галкіна. Зокрема, він звернувся до тих українців, які позитивно відреагували на нову публікацію артиста.

Ведучий стверджує, що ця публікація, яка стосується ракетного обстрілу Чернігова, на сторінці Максима Галкіна нічого не дасть. Але він зазначив, що особисто подякує російському артисту, який зробить так, щоб Росія припинила війну в Україні.

Stories Слави Дьоміна
Stories Слави Дьоміна зі зверненням до українців. Фото: скриншот з Instagram

"А нам що з того? Чого ви так тішитесь цьому посту? Якщо Макс або інші іноагенти зможуть зібрати людей і зробити так, щоб ці контрацептиви не запускали літалки в наших дітей, тоді я поаплодую йому і подякую. А поки ці пости нічого не дадуть ні нам, ні їм. Це моя думка, і я маю на неї право", — звернувся до публіки Слава Дьомін.

Публікація Максима Галкіна

Російський артист відреагував на атаку Чернігова, яку нещодавно здійснили російські війська. Він показав кадри, де порівняв, який вигляд мав драмтеатр в Чернігові до обстрілу та який вигляд він має після того, як росіяни запустили по ньому ракетою.

Максим Галкин
Російський шоумен Максим Галкін на фотосесії. Фото: Instagram Максима Галкіна

Максим Галкін згадав свої виступи в ньому та висловив свої співчуття жителям Чернігова. 

Публікація Максима Галкіна
Публікація Максима Галкіна з обстрілу Чернігова. Фото: скриншот з Instagram

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька посміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що, ми не обираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде, живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде в тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день", — прокоментував обстріл Чернігова, де загинула маленька дівчинка, Максим Галкін.

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів про те, де зараз російська балерина Анастасія Клочкова. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий ведучий Слава Дьомін розкрив неочікувані подробиці свого життя. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий Слава Дьомін взяв інтерв’ю у Надії Матвєєвої.

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