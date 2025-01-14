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Слава Демин положил глаз на участницу "Холостяка" — видео

14 января 2025 06:30
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Слава Демин полюбил девушку из "Холостяка" — кто она и что ответила
Украинский ведущий Слава Демин. Фото: instagram.com/slavademin_official/
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Ведущий и блогер Слава Демин признался, что хотел закрутить роман с одной из участниц "Холостяка". Однако, его попытка закончилась фатально.

Об этом он рассказал во время разговора с участницей 13-сезона "Холостяка" Анастасией Юзьвак.

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Ведущий Слава Демин рассказал, что на постшоу "Холостяк. Как выйти замуж", где он был приглашенным экспертом, ему пришлась по душе одна участница. После он пригласил ее на свидание, впрочем, получил тыкву.

"После одного из эпизодов проекта "Холостяк", где я был экспертом в постшоу, мне очень понравилась одна девушка. Я написал этой девушке сообщение и пригласил ее на кофе. Эта девушка мне сказала: "Спасибо, да, если просто пойти на кофе, то ок, но если это для того, чтобы продолжать и развивать отношения, то нет, потому что я уже в новых отношениях", — вспомнил блогер.

Анастасия Анисимова
Экс-участница "Холостяка" Анастасия Анисимова. Фото: скриншот

Анастасия Юзьвак сразу предположила, что речь идет о Насте Анисимовой. На эту теорию Слава Демин никак не отреагировал. Эта же девушка нашла свою любовь на проекте и мы рассказывали, какие отношения у них сейчас.

Слава Демин и Анастасия Юзьвак
Слава Демин и Анастасия Юзьвак. Фото: скриншот

Напомним, калифорнийский пожар уничтожил дом родственницы победительницы шоу "Холостяк" Александры Шульгиной. Также возлюбленная ветерана Александра Терена призналась, что думает о хейте относительно ее внешности.

шоу Холостяк роман телевидение Слава Демин любовь

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