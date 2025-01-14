Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Слава Дьомін накинув оком на учасницю "Холостяка" — відео arrow

Слава Дьомін накинув оком на учасницю "Холостяка" — відео

14 січня 2025 06:30
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Слава Дьомін вподобав дівчину з "Холостяка" — хто вона і що відповіла
Український ведучий Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official/
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Ведучий та блогер Слава Дьомін зізнався, що хотів закрутити роман з однією з учасниць "Холостяка". Однак, його спроба закінчилась фатально. 

Про це він розповів під час розмови з учасницею 13-сезону "Холостяка" Анастасією Юзьвак. 

Читайте також:

Слава Дьомін отримав відмову від дівчини з "Холостяка"

Ведучий Слава Дьомін розповів, що на постшоу "Холостяк. Як вийти заміж", де він був запрошеним експертом, йому припала до душі одна учасниця. Опісля він запросив її на побачення, втім отримав гарбуза. 

"Після одного з епізодів проєкту "Холостяк", де я був експертом в постшоу, мені дуже сподобалася одна дівчина. Я написав цій дівчині повідомлення і запросив її на каву. Ця дівчина мені сказала: "Дякую, так, якщо просто піти на каву, то ок, але якщо це для того, щоб продовжувати і розвивати стосунки, то ні, тому що я вже в нових стосунках", — пригадав блогер.

Анастасія Анісімова
Ексучасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова. Фото: скриншот

Анастасія Юзьвак одразу припустила, що йдеться про Настю Анісімову. На цю теорію Слава Дьомін ніяк не відреагував. Ця ж дівчина знайшла своє кохання на проєкті і ми розповідали, які стосунки в них зараз. 

Слава Дьомін і Анастасія Юзьвак
Слава Дьомін і Анастасія Юзьвак. Фото: скриншот

Нагадаємо, каліфорнійська пожежа знищила будинок родини переможниці шоу "Холостяк" Олександри Шульгіної. Також кохана ветерана Олександра Терена зізналась, що думає про хейт щодо її зовнішності.

шоу Холостяк роман телебачення Слава Дьомін кохання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

00:30 Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво