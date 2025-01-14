Слава Дьомін вподобав дівчину з "Холостяка" — хто вона і що відповіла

Український ведучий Слава Дьомін. Фото: instagram.com/slavademin_official/

Ведучий та блогер Слава Дьомін зізнався, що хотів закрутити роман з однією з учасниць "Холостяка". Однак, його спроба закінчилась фатально.

Про це він розповів під час розмови з учасницею 13-сезону "Холостяка" Анастасією Юзьвак.

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Ведучий Слава Дьомін розповів, що на постшоу "Холостяк. Як вийти заміж", де він був запрошеним експертом, йому припала до душі одна учасниця. Опісля він запросив її на побачення, втім отримав гарбуза.

"Після одного з епізодів проєкту "Холостяк", де я був експертом в постшоу, мені дуже сподобалася одна дівчина. Я написав цій дівчині повідомлення і запросив її на каву. Ця дівчина мені сказала: "Дякую, так, якщо просто піти на каву, то ок, але якщо це для того, щоб продовжувати і розвивати стосунки, то ні, тому що я вже в нових стосунках", — пригадав блогер.

Ексучасниця "Холостяка" Анастасія Анісімова. Фото: скриншот

Анастасія Юзьвак одразу припустила, що йдеться про Настю Анісімову. На цю теорію Слава Дьомін ніяк не відреагував. Ця ж дівчина знайшла своє кохання на проєкті і ми розповідали, які стосунки в них зараз.

Слава Дьомін і Анастасія Юзьвак. Фото: скриншот

Нагадаємо, каліфорнійська пожежа знищила будинок родини переможниці шоу "Холостяк" Олександри Шульгіної. Також кохана ветерана Олександра Терена зізналась, що думає про хейт щодо її зовнішності.