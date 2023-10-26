Где на самом деле сейчас София Ротару — Слава Демин раскрыл правду

Украинская певица София Ротару в своем родном селе Маршинцы. Фото: Instagram Софии Ротару

Украинский телеведущий и блогер Слава Демин рассказал, где сейчас находится певица София Ротару. По его словам, именно младшая сестра артистки Аурика раскрыла правду по поводу того, где сейчас проживает ее родственница.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Где сейчас София Ротару

По словам ведущего, младшая сестра известной артистки Аурика рассказала правду о местонахождении Софии Ротару. Она утверждает, что сейчас ее старшая сестра находится в Киевской области, где живет в доме вместе со своим сыном Русланом Евдокименко.

Певица София Ротару со своей сестрой Аурикой. Фото: Instagram Софии Ротару

"Многие говорили о том, что Ротару переехала в Крым, россияне говорили, что она за границей, а вот Аурика говорит, что София Макаровна продолжает жить в своем доме под Киевом. Вместе с ней живет сын Руслан Евдокименко", — рассказал Слава Демин.

Артистка София Ротару со своим сыном Русланом Евдокименко. Фото: Instagram Софии Ротару

Также блогер отметил, что недавно на официальной странице Софии Ротару была информация о том, что ее аккаунт в Италии, но затем она исчезла. Недавно также появился снимок Софии Ротару, где она находится у могилы своего покойного возлюбленного в Киеве.

"Недавно в Instagram была информация, что местонахождение аккаунта Софии Ротару — это Италия, но потом эта локация исчезла с профиля артистки. И, кстати, недавно появилось фото Софии Ротару с могилы покойного мужа Анатолия Евдокименко. А могила, кстати, в Киеве", — также добавил телеведущий.

София Ротару о войне в Украине

В начале полномасштабной войны украинская артистка поделилась публикацией, в которой прокомментировала события. В частности, она отметила, что ей очень грустно от того, что происходит на территории Украины.

"Независимость и Свобода стоит дорого — это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои... Сил нам всем и Мира!" — сказала София Ротару.

Комментарий Софии Ротару по поводу ситуации в Украине. Фото: скриншот из Instagram

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