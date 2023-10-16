За що колишній Сумської піднімав на неї руку — Дьомін розкрив подробиці

Акторка Ольга Сумська під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український ведучий Слава Дьомін висловився про особисте життя співачки і народної артистки Ольги Сумської. Зокрема, чоловік розповів про те, які в знаменитості були стосунки з її колишнім чоловіком Євгеном Паперним.

Про те, як колишній Ольги Сумської ставився до неї, Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Як стверджує Слава Дьомін, під час однієї зі зварок Євген навіть вдарив акторку, а потім жартома казав про те, що вона ще довго маскувала синці, які він їй залишив. Втім, самій Ользі Сумській тоді було точно не до сміху після такого.

"За її словами, Паперний міг її добряче вдарити, а почалось це ще задовго до їхнього весілля. Однак вона таки вийшла за Євгена заміж. За словами акторки, колишній чоловік фізично знущався з неї лише тоді, коли був у стані алкогольного сп’яніння", — розповів Слава Дьомін.

Український ведучий Слава Дьомін на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

За словами українського ведучого, такі ситуації відбувалися досить рідко, але все-таки траплялися. Втім, незважаючи на те, яким було минуле в української акторки, вона не тримає зла на свого колишнього чоловіка за те, як він з нею поводився.

"Каже, траплялося це нечасто, втім, таки траплялося. Незважаючи на болісне минуле, Ольга Сумська не тримає зла на колишнього чоловіка", — також додав відомий український ведучий Слава Дьомін, коментуючи ситуацію в сім’ї акторки.

Що відомо про шлюб з колишнім

Народна артистка України Ольга Сумська вийшла заміж за актора Євгена Паперного у 1987 році. Втім, цей шлюб виявився досить недовготривалим, адже у 1991 році вони розлучилися. При цьому за рік до розлучення в них народилася донька Антоніна.

Євген Паперний з Ольгою Сумською на її дні народження. Фото: ТСН

За словами самої акторки, вони розлучилися через пристрасть до алкогольних напоїв Євгена Паперного і роман з актором Віталієм Борисюком, за якого вона вийшла заміж згодом.

Шлюб з Віталієм Борисюком

У 1996 році українська зірка Ольга Сумська вийшла заміж за актора Віталія Борисюка. За шість років вона народила доньку, яку вони назвали Ганною. Сама ж Ольга зізналася, що вона зустріла свого ідеального чоловіка, з яким їй добре.

Акторка Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Ганною на Пасху. Фото: Instagram Ольги Сумської

Вона не так давно привітала свого коханого з їхнім святом, зазначивши, що вони вже 27 років разом. Акторка показала спільні фото з Віталієм, де їх можна побачити у молоді роки.

"27 років разом…Вірю,що і надалі ми збережемо ці почуття", — зазначила українська акторка.

Акторка Ольга Сумська зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком у молодості. Фото: скриншот з Instagram

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