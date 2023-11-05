Слава Демин рассказал, какую традицию восстановил в этом году

Шоумен Слава Демын с сыном. Фото: Instagram/slavademin_official

Шоумен, блогер Слава Демин воспитывает тринадцатилетнего сына Влада от экс-жены Ксении, с которой развелся в январе 2021-го. За кулисами шоу "Хто зверху?" радиоведущий рассказал, что восстановил любимую довоенную традицию с сыном.

Об этом сообщает "Новий канал", на котором выходит программа.

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Шоумен признался, что до полномасштабной войны он с Владом часто путешествовал. Они открывали для себя множество красивых мест нашей страны. Впрочем, после начала массованой российской военной агрессии в феврале 2022 года, на длительное время подобный досуг звездной семьи сошло на нет.

"В этом году решили восстановить эту традицию. Теперь каждые выходные выезжаем куда-то с Владом, и я показываю ему Украину. Мы уже объездили всю Киевскую область, а некоторые места посещали не раз. Я убежден, что отдыхать нужно. Ведь психологи постоянно отмечают, что важно отвлекаться, чтобы не сойти с ума", — отметил Демин.

Шоумен отмечает, что не обязательно устраивать супергромкие вечеринки или делать дорогие покупки. Демин советует по возможности уезжать в новые места или на природу. Отдых у реки, в лесу или даже в ближайшем парке всегда заряжает энергетически, подытожил шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что Демин эмоционально "прошелся" по украинскому певцу, который поет на русском языке. Также мы рассказывали, за какое интервью Демин получил больше всего хейта.