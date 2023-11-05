Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Слава Демин рассказал, какую традицию восстановил в этом году arrow

Слава Демин рассказал, какую традицию восстановил в этом году

5 ноября 2023 09:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Слава Демин рассказал, какую традицию восстановил в этом году
Шоумен Слава Демын с сыном. Фото: Instagram/slavademin_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Шоумен, блогер Слава Демин воспитывает тринадцатилетнего сына Влада от экс-жены Ксении, с которой развелся в январе 2021-го. За кулисами шоу "Хто зверху?" радиоведущий рассказал, что восстановил любимую довоенную традицию с сыном.

Об этом сообщает "Новий канал", на котором выходит программа.

Читайте также:

Слава Демин об отношениях с сыном

Шоумен признался, что до полномасштабной войны он с Владом часто путешествовал. Они открывали для себя множество красивых мест нашей страны. Впрочем, после начала массованой российской военной агрессии в феврале 2022 года, на длительное время подобный досуг звездной семьи сошло на нет.

"В этом году решили восстановить эту традицию. Теперь каждые выходные выезжаем куда-то с Владом, и я показываю ему Украину. Мы уже объездили всю Киевскую область, а некоторые места посещали не раз. Я убежден, что отдыхать нужно. Ведь психологи постоянно отмечают, что важно отвлекаться, чтобы не сойти с ума", — отметил Демин.

Шоумен отмечает, что не обязательно устраивать супергромкие вечеринки или делать дорогие покупки. Демин советует по возможности уезжать в новые места или на природу. Отдых у реки, в лесу или даже в ближайшем парке всегда заряжает энергетически, подытожил шоумен.

Напомним, ранее мы писали, что Демин эмоционально "прошелся" по украинскому певцу, который поет на русском языке. Также мы рассказывали, за какое интервью Демин получил больше всего хейта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме