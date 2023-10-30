Дьомін емоційно засудив Кензова з Полтави за його пісні російською мовою

Радіоведучий Слава Дьомін у своєму інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий ведучий на українському радіо, блогер Слава Дьомін висловився про співака Олега Кензова. Зокрема, чоловік прокоментував той факт, що популярний виконавець з Полтави продовжує виконувати свої пісні російською мовою.

Про пісні Олега Кензова Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Український блогер нагадав про те, як нещодавно в Олега Кензова вийшов кліп на нову пісню, де він плаває на розкішній яхті. Слава Дьомін нагадав, що раніше артист виконував пісню про Валерія Залужного, але продовжує фотографуватися біля відомих місць за кордоном.

"Він, як артист, який позиціонує себе українським артистом, продовжує випускати пісні російською мовою. Нещодавно в Олега вийшов кліп "Я целую твои щеки", у цьому кліпі Олег так красиво плаває на яхті, а в Instagram фотографується на тлі відомих європейських пам’яток. Раніше Олег співав пісню про Валерія Залужного", — зазначив Слава Дьомін.

Ведучий Слава Дьомін про Олега Кензова на своєму каналі. Фото: скриншот з YouTube

Також він звернувся і до самого Олега Кензова, запитавши в нього, на яку аудиторію він працює. За словами українського ведучого, зараз, коли настав такий складний час у стосунках України та Росії, неможливо "просидіти на двох стільцях одночасно".

"Чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом-камікадзе, щоб випускати пісню російською, якщо на російську, тоді звання "Чмоня тижня" підтверджується. Мені здається, що в цей час на двох стільцях просидіти неможливо", — також підкреслив український ведучий.

Що відомо про нову пісню Олега Кензова

Нещодавно український артист, який народився у Полтаві, презентував кліп на нову пісню під назвою "Я целую твои щеки". На відео Олег Кензов пливе на розкішній яхті разом з молодою дівчиною і співає російською мовою.

Ця пісня одразу ж набула гучної реакції в мережі Instagram, куди Олег розмістив фрагмент зі свого нового кліпу.

Фрагмент з кліпу Олега Кензова на нову пісню "Я целую твои щеки". Фото: скриншот з Instagram

Під кадрами з’явилися коментарі, де люди висловили свою думку про пісню і сам кліп, зазначивши, що зараз це точно не оцінять українці.

Чому мені так неприємно дивитися на те, як український мужик зараз кайфує на яхті і дуже цьому радіє окупантською мовою?

Олег, я думаю, ти знав, що захвату нова пісня російською мовою не викличе. Відео гарне, але пісня розрахована на російську аудиторію в караоке-барі або на іншій пʼяній вечірці

Пісня гарна, але коли чую російську, то стає дуже шкода і далі не хочеться слухати

Коментар зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Олега Кензова. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Слава Дьомін розповів, де зараз співачка Софія Ротару.

Раніше ми розповідали про те, що радіоведучий Слава Дьомін зізнався, за яке інтерв’ю його найбільше хейтили.

Також ми повідомляли про те, що відомий співак Олег Кензов зганьбився під час свого виступу в Бердянську.