Яке інтерв'ю Слави Дьоміна найбільше захейтили українці — ведучий розповів

Український радіоведучий Слава Дьомін біля моря. Фото: Instagram Слави Дьоміна

Відомий український радіоведучий і блогер Слава Дьомін зробив відверте зізнання. Чоловік пояснив, як він ставиться до критики з боку публіки, і згадав, за яке інтерв’ю він отримував велику кількість хейту від глядачів і користувачів мережі.

Свою історію Слава Дьомін розповів на сторінці в Instagram.

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Хейт через інтерв’ю

Український ведучий зазначає, що коли людина стає медійною персоною, в нього з’являються люди, яким не подобається його робота. Він розповів про те, яке інтерв’ю в нього вперше отримало багато хейту, але не в реальному житті, а в коментарях.

"Чим медійніше стає людина, тим більше в її житті з'являється людей, яким не подобається її робота. І це нормально. Всім сподобатись неможливо. Перший великий хейт прийшов до мене після інтервʼю з колишньою дружиною Володимира Остапчука Оленою. Потім під інтерв'ю Слава+ з Ігорем Пустовітом з 12 тис коментарів 10 тисяч було про те, що я дно, чмо тощо. Щоправда, ніхто ніколи не підходив до мене на вулиці і не говорив це в обличчя. Але є і багато кльових коментарів", — розповів український ведучий.

Український радіоведучий Слава Дьомін у рекламі Vodafone. Фото: Instagram Слави Дьоміна

Також Слава стверджує, що він вже давно не слухає те, що йому кажуть оточуючі, адже в іншому випадку він може просто себе втратити.

"Як я сприймаю хейт? Я вже давно не залежу від думки оточуючих і не ведусь на це. Бо якщо буду робити, як хочуть інші, то загублю себе. Є мета, до якої йду, і внутрішня аналітика завдяки життєвому досвіду. І це найголовніше", — також зізнався Слава Дьомін.

Публікація зі сторінки Слави Дьоміна. Фото: скриншот з Instagram

Син ведучого

Нещодавно український блогер показав свого сина і розповів про те, які в них стосунки. Від поділився теплими кадрами, де можна побачити докази їхніх стосунків.

"Знайомтесь! Це мій син Влад. Зараз йому 13. І перехідний вік дає про себе знати. Але розмови і пояснення працюють. Інколи важко, але працюють. Але найголовніше, що він продовжує вважати мене своїм другом. Це найбільша нагорода для мене, як для батька", — підписав кадри Слава Дьомін.

Публікація зі сторінки Слави Дьоміна. Фото: скриншот з Instagram

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