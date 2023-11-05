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Слава Дьомін розповів, яку традицію відновив цього року

5 листопада 2023 09:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Слава Дьомін розповів, яку традицію відновив цього року
Шоумен Слава Дьомын з сином. Фото: Instagram/slavademin_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Шоумен, блогер Слава Дьомін виховує тринадцятирічного сина Влада від ексдружини Ксенії, з якою розлучився в січні 2021-го.  За лаштунками шоу "Хто зверху?" радіоведучий розповів, що відновив улюблену довоєнну традицію з сином.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходить програма. 

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Шоумен зізнався, що  до повномасштабної війни він з Владом часто подорожував. Вони  відкривали для себе багато красивих місць нашої країни. Втім після початку масованої російської військової агресії в лютому 2022 року, на тривалий час подібне дозвілля зіркової родини зійшло нанівець. 

"Цього року вирішили відновити цю традицію. Тепер кожні вихідні виїжджаємо кудись із Владом, і я показую йому Україну. Ми вже обʼїздили всю Київщину, а деякі місця в області відвідували не один раз. Я переконаний, що відпочивати потрібно. Адже психологи постійно наголошують, що важливо відволікатися, аби не зʼїхати з глузду", — зауважив Дьомін. 

Шоумен наголошує, що не обов’язково влаштовувати супергучні вечірки чи робити дорогі покупки. Дьомін радить за можливістю виїжджати в нові місця або на природу. Відпочинок біля річки, в лісі чи навіть у найближчому парку завжди заряджає енергетично, підсумував шоумен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дьомін емоційно "пройшовся" по українському співаку, який співає російською. Також ми розповідали, за яке інтерв'ю Дьомін отримав найбільше хейту.

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