Слава Каминская опубликовала селфи из Фарион и подписала на русском

Слава Каминская и "Ирина Фарион". Фото: instagram.com/p/CziqXlwMnDi

Певица Слава Каминская выразила свое мнение по поводу языкового скандала с Ириной Фарион. Она опубликовала фото с языковедом, правда с прифотошопленным. И написала публикацию на русском.

Опубликовала ее в Instagram.

Читайте также:

"Умничать надо в окопе"

Певица Слава Каминская, родом из Одессы, с начала полномасштабного вторжения перешла на украинский язык, по крайней мере, в социальных сетях. Она также начала выпускать песни на украинском языке.

Однако последние месяцы певица ведет свой блог в социальных сетях снова на русском.

Каминская не осталась в стороне от языкового скандала, который происходит вокруг Ирины Фарион. Напомним, языковед пренебрежительно высказалась о военных, которые общаются на русском, и предложила отправить их в страну-агрессор.

Слава Каминская оригинальным способом дала понять, что не поддерживает Фарион.

"Пытаюсь объяснить подруге, что она гонит! Говорю ей, умничать надо в окопе. Пока ответ неоднозначный и окоп тоже", — написала певица в публикации.

Она опубликовала селфи вместе с Ириной Фарион, однако ее лицо она прифотошопила на лицо другого человека на фото.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря, однако большинство все же не поняли шутку певицы.

"Слава, что тебе мешает идти в окопы? Собирай чемоданы и иди! Чего Фарион всякая вата "русскочелюстная" отправляет в окоп?"

"Украинский язык станет главным для каждого украинца! Но такие как Фарион этому постоянно вредят! Пусть идет на ноль, она и вся ее семья. Она умеет только ругать Украину".

"Очень смешно... Я не люблю Фарион, но соглашаюсь, что вопрос языка для украинцев должен быть принципиальным".

"Золотые слова! Ох дай Вам Бог здоровья! Не одобрят только диване умники".

Напомним, Слава Каминская эмоционально обратилась к тем, кто ее критикует.

Также мы писали, что Слава Каминская получила "пощечину" за песню на русском языке.