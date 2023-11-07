Українці облаяли Славу Камінську за російськомовну пісню

Українська співачка Слава Камінська за кордоном. Фото: Instagram Слави Камінської

Відома українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська не на жарт розлютила своїх фоловерів. Популярна виконавиця показала себе під пісню російською мовою й отримала чималу критику від публіки.

Відповідними кадрами Слава Камінська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Слава Камінська — російськомовна пісня

Українська виконавиця поділилася досить пікантними кадрами, де її можна побачити у відвертому вигляді. У відео Слава Камінська позувала на камеру у коротких шортах і без бюстгальтера, через що можна було добре помітити її фігуру.

Усе б нічого, якби робила вона це не під пісню "Рай" російською мовою, яку вона презентувала ще рік тому. Підписувати Слава свої кадри не стала, лише підкріпила свою пісню.

Публікація зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пісню Слави Камінської

Російськомовна пісня настільки обурила підписників української співачки, що вони не змогли стриматися і почали її обговорювати. Зокрема, фоловери відомої артистки почали критикувати її за відео під пісню, яке вона розмістила під час повномасштабної війни в Україні.

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Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Де зараз Слава Камінська

З початком повномасштабної війни українська співачка Слава Камінська разом зі своїми двома дітьми виїхала до Нідерландів, а нещодавно під її фотографіями була написано вже Іспанія. Не так давно відома артистка вступилася за російську мову і потрапила у гучний скандал.

Вона розмістила скриншот статті, де йдеться про "вільний розвиток, використання і захист російської мови".

Стаття про "вільний розвиток, використання і захист російської мови". Фото: скриншот з Instagram

Один із підписників співачки написав їй критику за це в особисті повідомлення, на що Слава відповіла, що повертатися до України не збирається.

"Я говорила і говорю російською. Я живу в Іспанії і в Нідерландах, і повертатися не збираюся. Тому що все складно в головах наших", — відповіла на запитання підписника Слава Камінська.

Листування Слави Камінської зі своїм підписником. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Слава Камінська засудила відоме телешоу.

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