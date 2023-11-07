Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Слава Камінська отримала "ляпаса" за пісню російською мовою arrow

Слава Камінська отримала "ляпаса" за пісню російською мовою

7 листопада 2023 10:55
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Українці облаяли Славу Камінську за російськомовну пісню
Українська співачка Слава Камінська за кордоном. Фото: Instagram Слави Камінської
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська не на жарт розлютила своїх фоловерів. Популярна виконавиця показала себе під пісню російською мовою й отримала чималу критику від публіки.

Відповідними кадрами Слава Камінська поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Слава Камінська — російськомовна пісня 

Українська виконавиця поділилася досить пікантними кадрами, де її можна побачити у відвертому вигляді. У відео Слава Камінська позувала на камеру у коротких шортах і без бюстгальтера, через що можна було добре помітити її фігуру.

Усе б нічого, якби робила вона це не під пісню "Рай" російською мовою, яку вона презентувала ще рік тому. Підписувати Слава свої кадри не стала, лише підкріпила свою пісню. 

Публікація зі сторінки Слави Камінської
Публікація зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на пісню Слави Камінської

Російськомовна пісня настільки обурила підписників української співачки, що вони не змогли стриматися і почали її обговорювати. Зокрема, фоловери відомої артистки почали критикувати її за відео під пісню, яке вона розмістила під час повномасштабної війни в Україні.

  • Ніколи, зазвичай, не пишу коментарі. Але як тут стриматись. Ну це ж гидко зараз російською співати, спілкуватися 
  • Фу! Гидко тепер слухати! Коли всі артисти об’єднуються заради України, пишуть пісні українською та волонтерять, вона собі просто дозволяє співати на кацапській мові. Відписка
  • Тотальне розчарування… Чому не солов’їною?
  • А нахр*на була показуха з перекладом пісні "Слава Богу"? У Москві вже була презентація?
Коментарі зі сторінки Слави Камінської
Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Слави Камінської
Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Де зараз Слава Камінська

З початком повномасштабної війни українська співачка Слава Камінська разом зі своїми двома дітьми виїхала до Нідерландів, а нещодавно під її фотографіями була написано вже Іспанія. Не так давно відома артистка вступилася за російську мову і потрапила у гучний скандал.

Вона розмістила скриншот статті, де йдеться про "вільний розвиток, використання і захист російської мови".

Публікація зі сторінки Слави Камінської
Стаття про "вільний розвиток, використання і захист російської мови". Фото: скриншот з Instagram

Один із підписників співачки написав їй критику за це в особисті повідомлення, на що Слава відповіла, що повертатися до України не збирається.

"Я говорила і говорю російською. Я живу в Іспанії і в Нідерландах, і повертатися не збираюся. Тому що все складно в головах наших", — відповіла на запитання підписника Слава Камінська.

Direct Слави Камінської
Листування Слави Камінської зі своїм підписником. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Слава Камінська засудила відоме телешоу. 

Раніше ми розповідали про те, що відома артистка Слава Камінська висловилася про скандал з Володимиром Остапчуком.

Також ми повідомляли про те, що співачка Слава Камінська поділилася милими сімейними знімками.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі