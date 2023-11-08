Розлючена Слава Камінська емоційно звернулася до хейтерів

Співачка Слава Камінська у Мадриді. Фото: Instagram Слави Камінської

Українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська звернулася до публіки. Популярна артистка відповіла тим, хто критикує, і показала нову фотографію, на якій вона позує на камеру в довгій сукні чорного кольору з вирізом на нозі.

Відповідне звернення Слава Камінська розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Звернення Слави Камінської до хейтерів

Відома артистка звернулася до тих, хто постійно її критикує, зазначивши, що вона вже засумувала за такими людьми. Слава Камінська попросила хейтерів не давати їй порад, які їй не потрібні, і зазначила, що вона звернеться, якщо треба буде допомога.

Також українська співачка попросила своїх фоловерів не порушувати особисті кордони одне одного.

"Якось давно не чула цінних вказівок у стрічці. Занудьгувалааааала. А ще мені здалося, що знахабніли якісь "нігтики Житомир", директ не готовий до такої кількості моїх нових обов'язків. Почуття такту багатьом просто генетично не дісталася. Прохання — не зас*райте своїми порадами мій мозок, я знаю, що потрібно мені, і якщо потрібна буде цінна порада, я повідомлю. А то інколи мені здається, що декого покусала Фаріон. Давайте не порушувати особисті кордони один одного. Амінь", — звернулася до хейтерів Слава Камінська.

Звернення Слави Камінської до хейтерів. Фото: скриншот з Instagram

Реакція підписників на слова Слави Камінської

Люди, які побачили цю публікацію на сторінці співачки, вирішили не мовчати і почали її коментувати.

Не фанатка вашої творчості, але завжди була в захваті від вас як від людини! І я не розумію дві речі… Виїхали, просто репости і мовчання, зараз все затихло, то ви повертаєтесь в Instagram… Перед цим пару скандальних історій за півтора року… І чекаєте нормальних відгуків чи реакцій… Чесно, для публічної людини ви стали нулем

Не зовсім розумію вимогу про особисті межі у соцмережі. Це якась утопія

А ви мої кордони порушили, коли розмовляєте на свинособачій в Україні. А все решта не цікаво мені, бо маєте право на те, що хочете

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Мовний скандал за участі Слави Камінської

Нещодавно українська співачка Слава Камінська потрапила у скандал, коли показала себе під російськомовну пісню під назвою "Рай". На відео артистка позує на камеру у відвертому вбранні, показуючи своє тіло у всій красі.

Танець Слави Камінської під свою пісню "Рай". Фото: скриншот з Instagram

Тому підписники співачки не стали залишатися осторонь і почали критикувати її за російськомовну пісню під час повномасштабної війни в Україні. Варто нагадати, що зараз Слава Камінська перебуває за кордоном, ймовірно, в Іспанії.

Фу! Гидко тепер слухати! Коли всі артисти об’єднуються заради України, пишуть пісні українською та волонтерять, вона собі просто дозволяє співати на кацапській мові. Відписка!!!

Ніколи, зазвичай, не пишу коментарі. Але як тут стриматись? Ну це ж гидко зараз російською співати, спілкуватися

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Слави Камінської. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Слава Камінська показала себе у шкільні роки.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Слава Камінська висловилася про скандал з Володимиром Остапчуком.

Також ми повідомляли про те, що колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показала, якими будуть її діти у старості.