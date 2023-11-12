Слава Камінська опублікувала селфі з Фаріон і підписала російською

Слава Камінська і "Ірина Фаріон". Фото: instagram.com/p/CziqXlwMnDi

Співачка Слава Камінська висловила свою думку щодо мовного скандалу з Іриною Фаріон. Вона опублікувала фото з мовознавицею, щоправда, зфотошоплене. І написала допис російською.

Опублікувала його в Instagram.

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"Розумничати треба в окопі"

Співачка Слава Камінська, яка родом з Одеси, з початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську мову, принаймні у соціальних мережах. Вона також почала випускати пісні українською мовою.

Проте останні місяці співачка веде свій блог у соціальних мережах знову російською.

Камінська не залишилася осторонь мовного скандалу, який відбувається навколо Ірини Фаріон. Нагадаємо, мовознавиця зневажливо висловилася про військових, які спілкуються російською, і запропонувала відправити їх до країни-агресора.

Слава Камінська оригінальним способом дала зрозуміти, що не підтримує Фаріон.

"Намагаюся пояснити подрузі, шо вона жене! Кажу їй, розумничати треба в окопі. Поки що відповідь неоднозначна і окоп теж", — написала співачка у дописі.

Вона опублікувала селфі разом з Іриною Фаріон, проте її обличчя вона прифотошопила на обличчя іншої людини на фото.

У коментарях підписники розділилися на два табори, проте більшість все ж не зрозуміли жарт співачки.

"Слава, що тобі заважає йти в окопи? Збирай чемодани і йди! Чого Фаріон всяка вата "рускощелепна" відправляє в окоп?"

"Українська мова стане головною для кожного українця! Але такі як Фаріон цьому постійна шкодять! Нехай йде на нуль вона та вся її родина. Вона вміє тільки сварити Україну".

"Дуже смішно... Я не люблю Фаріон, але погоджуюсь, що питання мови для українців має бути принциповим".

"Золоті слова! Ох дай Вам Бог здоров'я! Не схвалять тільки дивані критики".

Нагадаємо, Слава Камінська емоційно звернулася до тих, хто її критикує.

Також ми писали, що Слава Камінська отримала "ляпаса" за пісню російською мовою.