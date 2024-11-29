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Слава Каминская повеселила своим забавным фото 26-летней давности

29 ноября 2024 17:55
Мария Покровская - Редактор
Слава Каминская показала, как выглядела в детстве - фото
Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka
Мария Покровская - Редактор

Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская подняла настроение своим архивным фото. Певица вспомнила забавную историю со своего детства и показала, как выглядела тогда.

Фотографией из архива звезда поделилась в Instagram.

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Исполнительница вспомнила, как в детстве перевоплощалась в разных персонажей. Так, Каминская показала, как в 14 лет сделала из подручных средств костюм индийской красавицы.

Певица рассказала, как одолжила у мамы отрез ткани, из которой та хотела сшить юбку, и сделала яркий макияж.

Слава Каминская в детстве
Слава Каминская в детстве. Фото: instagram.com/babaslavka

"1998 год. Мне 14 лет. Это, друзья, не шарф. Это кусок ткани, с которого позже пошили мамину юбку. А пока он превращал меня в загадочную героиню… в стиле очень бюджетного Болливуда. Что сподвигло меня на этот перформанс? Трудно сказать. Может, пыталась вызвать духов? Может, просто искала вдохновение, глядя на стенку, за которой прячутся сервизы и "томы великих знаний" (или кассеты с сериалами). Но больше всего удивляет, как я с таким серьёзным лицом держу эту… вилку? Палочку? Указатель судьбы? Видимо, внутри я думала: "Это будет шедевр. Это войдёт в историю". И ведь правда вошло — хотя бы в семейный архив", — пошутила Слава.

Поклонников певицы порадовала ее архивная фотография, поэтому в комментариях Слава собрала немало веселых эмоджей и воспоминаний о детстве своих фанатов.

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как выглядел в юности.

Также мы писали, что в сети раскритиковали новую фотосессию Анджелины Джоли.

соцсети Слава Каминская НеАнгелы украинские звезды детство

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