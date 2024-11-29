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Слава Камінська повеселила своїм кумедним фото 26-річної давнини

29 листопада 2024 17:55
Марія Покровська - Редактор
Слава Камінська показала, який вигляд мала у дитинстві - фото
Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka
Марія Покровська - Редактор

Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська підняла настрій своїм архівним фото. Співачка пригадала кумедну історію зі свого дитинства та показала, який вигляд мала тоді.

Світлиною з архіву зірка поділилася в Instagram.

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Виконавиця пригадала, як у дитинстві перевтілювалася в різних персонажів. Так, Камінська показала, як у 14 років зробила з підручних засобів костюм індійської красуні.

Співачка розповіла, як позичила в мами відріз тканини, з якої та хотіла пошити спідницю, та зробила яскравий макіяж.

Слава Камінська у дитинстві
Слава Камінська у дитинстві. Фото: instagram.com/babaslavka

"1998 рік. Мені 14 років. Це, друзі, не шарф. Це шматок тканини, з якого пізніше пошили мамину спідницю. А поки він перетворював мене на загадкову героїню... у стилі дуже бюджетного Боллівуду. Що спонукало мене на цей перформанс? Важко сказати. Може, намагалася викликати духів? Може, просто шукала натхнення, дивлячись на стінку, за якою ховаються сервізи і "томи великих знань" (або касети з серіалами). Але найбільше дивує, як я з таким серйозним обличчям тримаю цю... виделку? Паличку? Покажчик долі? Мабуть, всередині я думала: "Це буде шедевр. Це увійде в історію". І справді увійшло — хоча б у сімейний архів", — пожартувала Слава.

Шанувальників співачки повеселила її архівна світлина, тож у коментарях Слава зібрала чимало веселих емоджи та згадок про дитинство своїх фанів.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін показав, який вигляд мав у юності.

Також ми писали, що у мережі розкритикували нову фотосесію Анджеліни Джолі.

соцмережі Слава Камінська НеАнгели українські зірки дитинство

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