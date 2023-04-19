Слава Каминская поздравила первого мужа с днем рождения и показала, как он сейчас выглядит

Певица Слава Каминская в Нидерландах. Фото: Instagram/babaslavka

Бывшая участница группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, никогда не скрывала, что с первым мужем, бизнесменом Евгением, поддерживает теплые дружеские отношения.

В своем Instagram артистка опубликовала архивные фотографии со свадьбы и поздравила бывшего любимого с днем ​​рождения.

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Каминская впервые вышла замуж в июне 2012 года. Однако семейная жизнь со штампом в паспорте была недолгой — через год пара заявила о разводе. В своих интервью Слава не раз говорила, что бывшие партнеры поддерживают дружеские отношения и поддерживают друг друга.

Так, например, певица положительно восприняла новости, когда мужчина решил стать священником. В день рождения Евгения Каминская показала архивные фото с их свадьбы, а также как сейчас выглядит мужчина.

Первая свадьба певицы Славы Каминской. Фото: Instagram/babaslavka

Так сейчас выглядит первый муж Славы Каминской, Евгений. Фото: Instagram/babaslavka

"А кто у нас здесь такой красивый? А кто у нас здесь такой вечно молодой и вечно добрый? Лучший бывший муж! Это знаю я, да пусть это знают все! С днем ​​рождения, дорогой! Люблю, не могу", — подписала снимки Каминская.

Второй раз певица вышла замуж в июле 2014 года. Избранником стал пластический хирург Эдгар Каминский. От него артистка родила сына Леонарда и дочь Лауру. Через пять лет звездная пара развелась. С начала полномасштабной войны Слава с детьми живет в нидерландском городе Роттердам.

Напомним, ранее мы писали о возможной третьей свадьбе Славы Каминской и ее отношениях с бывшим мужем Эдгаром. В то же время Каминская попросила у поклонников совета, как сбросить вес.