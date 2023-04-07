Слава з "НеАнгелів" розповіла про можливе третє весілля та стосунки з колишнім чоловіком

Співачка Слава Камінська разом з колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Фото: google.com

Від початку повномасштабної війни екссолістка гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська, переїхала з двома дітьми до Роттердаму (Нідерланди). За кордоном вона іноді бачиться і з їхнім батьком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.

У новому інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну співачка розповіла про нового бойфренда та колишнього чоловіка.

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Слава Камінська двічі була в шлюбі. З першим чоловіком Євгеном вони друзі. З другим, Едгаром Камінським, спілкування складується не на стільки вдало. Втім, колишніх об'єднують діти: донька Лаура та син Лео.

"В нас зараз добрі, але натягнуті стосунки. Бо ми іноді одне одного не дуже розуміємо. А я не зовсім можу мовчати", — прокоментувала Слава.

У соцмережах подейкують, що Едгар виїхав за кордон незаконним шляхом. Камінська мовчати не стала.

"Слухай, не знаю, законним, незаконним шляхом. Він зараз знаходиться в Європі. Але він дуже багато грошей висилав Україні, на ЗСУ. Він мені стільки не давав. Тільки що я знаю, це 70-80 тисяч євро", — розповіла Слава.

Зараз співачка у нових стосунках. З бойфрендом, якого не показує, Слава днями відпочивала на Канарських островах (Іспанія). Вони познайомились на відпочинку. За відповіддю Камінських зрозуміло, що він не українець.

"Він розуміє російську, трохи українську, іспанську, він розуміє естонську. Він все розуміє. І зараз ми вивчаємо українську, я дуже хочу, щоб ми спілкувалися українською. Він не все розуміє, що я кажу. Іспанська в нього набагато краще ніж українська. Але шокать я його вже навчила", — сміючись повідомила Слава.

На запитання Дьоміна, чи готова Камінська до третього весілля, співачка відповіла позитивно. І пообіцяла шоумену першому повідомити всі подробиці, коли вони з’являться.

Фрагмент у відео — з 17:10

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська попросила в шанувальників поради, як скинути вагу. Також ми розповідали, що Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню.