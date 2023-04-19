Слава Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, як він зараз виглядає

Співачка Слава Камінська в Нідерландах. Фото: Instagram/babaslavka

Колишня учасниця гурту "НеАнгели", співачка Слава Камінська, ніколи не приховувала, що з першим чоловіком, бізнесменом Євгеном, підтримує теплі дружні стосунки.

У своєму Instagram артистка опублікувала архівні фотографії з весілля та привітала колишнього коханого з днем народження.

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Камінська вперше одружилась у червні 2012 року. Проте сімейне життя за штампом в паспорті було недовгим — через рік пара заявила про розлучення. У своїх інтерв’ю Слава не раз говорила, що колишні партнери підтримують дружні стосунки та підтримують одне одно.

Так, наприклад, співачка позитивно сприйняла новини, коли чоловік вирішив стати священником. В день народження Євгена Камінська показала архівні фото з їхнього весілля, а також як зараз виглядає чоловік.

Перше весілля співачки Слави Камінської. Фото: Instagram/babaslavka

Так зараз виглядає перший чоловік Слави Камінської, Євген. Фото: Instagram/babaslavka

"А хто в нас тут такий гарний? А хто в нас тут такий вічно молодий і вічно добрий? Найкращий колишній чоловік! Це знаю я, та нехай це знають всі! З днем ​​народження, любий! Люблю, не можу", — підписала знімки Камінська.

Вдруге співачка вийшла заміж в липні 2014 року. Обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський. Від нього артистка народила сина Леонарда та доньку Лауру. Через п’ять років зіркова пара розлучилась. Від початку повномасштабної війни Слава з дітьми живе в нідерландському місті Роттердам.

Нагадаємо, раніше ми писали про можливе третє весілля Слави Камінської та її стосунки з колишнім чоловіком Едгаром. Водночас Камінська попросила в шанувальників поради, як скинути вагу.