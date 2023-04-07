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Слава из "НеАнгелов" рассказала о возможной третьей свадьбе и отношениях с бывшим мужем

7 апреля 2023 10:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певица Слава Каминская вместе с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны бывшая солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская, переехала с двумя детьми в Роттердам (Нидерланды). За границей она иногда видится и с их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

В новом интервью шоумену Славе Демину певица рассказала о новом бойфренде и бывшем муже.

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Слава Каминская дважды была в браке. С первым мужем Евгением они друзья. Со вторым, Эдгаром Каминским, общение складывается не столько удачно. Впрочем, бывших объединяют дети: дочь Лаура и сын Лео.

"У нас сейчас хорошие, но натянутые отношения. Потому что мы иногда друг друга не очень понимаем. А я не совсем могу молчать", — прокомментировала Слава.

В соцсетях говорят, что Эдгар уехал за границу незаконным путем. Каминская молчать не стала.

"Слушай, не знаю, законным, незаконным путем. Он сейчас находится в Европе. Но он очень много денег высылал Украине, на ВСУ. Он мне столько не давал. Только что я знаю, это 70-80 тысяч евро", рассказала Слава.

Сейчас певица в новых отношениях. С бойфрендом, которого Слава не показывает, она на днях отдыхала на Канарских островах (Испания). Они познакомились на отдыхе. По ответу Каминских понятно, что он не украинец.

"Он понимает русский, немного украинский, испанский, он понимает эстонский языки. Он все понимает. И сейчас мы изучаем украинский, я очень хочу, чтобы мы общались на украинском. Он не все понимает, что я говорю. Испанский у него гораздо лучше украинского. Но шокать я его уже научила", — смеясь сообщила Слава.

На вопрос Демина, готова ли Каминская к третьей свадьбе, певица ответила положительно. И пообещала шоумену первому сообщить все подробности, когда они появятся.

Фрагмент в видео — с 17:10.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская попросила у поклонников совета, как сбросить вес. Также мы рассказывали, что Слава Каминская представила новую украиноязычную песню.

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