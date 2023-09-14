След Ани Лорак нашли в оккупированной Евпатории

Певица Ани Лорак. Фото: Google

Утром в четверг, 14 сентября, город Евпатория во временно оккупированном Крыму проснулся от громких взрывов. Россияне заявили об атаке беспилотниками. На одном из них, по словам свидетелей, было имя обладательницы украинского гражданства Ани Лорак.

Соответствующее фото появилось в одном из Telegram-каналов.

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На нем было размещено послание украинской певице, которая якобы дала деньги на беспилотник. "Ани Лорак, спасибо за борт", — лаконично говорится в послании.

Сбитый дрон в оккупированной Евпатории. Фото: Telegram

По данным минобороны страны-террориста, 14 сентября над оккупированным Крымом уничтожено 11 БпЛА самолетного типа.

Предыдущие атаки

Это не первое внимание к предательнице Ани Лорак. В конце мая российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Большую часть из них сбила местная противовоздушная оборона, а три попали в многоэтажки.

В соцсетях появились видео и фото с обломками дронов. Но внимание многих привлек загадочный дрон с именем Каролины. Он якобы принадлежит фонду "Мести Ани Лорак".

Якобы сбитый дрон в Московской области в конце мая. Фото: Google

Украинцы начали троллить Каролину Куек (настоящее имя певицы), мол, является двойным агентом и работает на Украину. Впрочем, сама Лорак, работающая сейчас на одном из талант-шоу на федеральном телеканале России, опровергла финансирование потребностей ВСУ.

"Я никогда никому не предоставляла и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, поскольку это противоречит всему тому, во что я верю. Я певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — накануне оправдалась перед россиянами Лорак.

Напомним, ранее мы писали о мемах, которые создали украинцы относительно Ани Лорак и ее поддержки ВСУ. Также мы рассказывали, что Лобода и Лорак одновременно отыграли концерты в Казахстане.