Слід Ані Лорак знайшли в окупованій Євпаторії

Співачка Ані Лорак. Фото: Google

Вранці у четвер, 14 вересня, місто Євпаторія, що в тимчасово окупованому Криму, прокинулося від гучних вибухів. Росіяни заявили про атаку безпілотниками. На одному з них, за словами свідків, було ім'я власниці українського громадянства Ані Лорак.

Відповідне фото з’явилось в одному з Telegram-каналів.

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На ньому було розміщено послання до української співачки, яка нібито дала гроші на безпілотник. "Ані Лорак, дякую за борт", — лаконічно йдеться у посланні.

Збитий дрон в окупованій Євпаторії. Фото: Telegram

За даними міноборони країни-терориста, 14 вересня над окупованим Кримом знищили 11 БпЛА літакового типу.

Попередні атаки

Це не перша увага до зрадниці Ані Лорак. Наприкінці травня російську столицю атакували десятки безпілотників. Більшу частину з них збила місцева протиповітряна оборона, а три влучили у багатоповерхівки.

У соцмережах з'явились відео та фото з уламками дронів. Але увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям Кароліни. Він нібито належить фонду "Помсти Ані Лорак".

Нібито збитий дрон в Московській області наприкінці травня. Фото: Google

Українці почали тролити Кароліну Куєк (справжнє ім’я співачки), мовляв та є подвійним агентом і працює на Україну. Втім, сама Лорак, яка зараз працює на одному з талант-шоу на федеральному телеканалі Росії, спростувала фінансування потреб ЗСУ.

"Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що лише кохання та музика здатні об'єднати нас у світі", — напередодні виправдалась перед росіянами Лорак.

Нагадаємо, раніше ми писали про меми, які створили українці щодо Ані Лорак та її підтримки ЗСУ. Також ми розповідали, що Лобода та Лорак одночасно відіграли концерти у Казахстані.