Українці масово "тролять" Ані Лорак подяками за допомогу ЗСУ: топові коментарі

Співачка Ані Лорак. Фото: колаж Новини.LIVE

Напередодні російську столицю атакували десятки безпілотників. Увагу багатьох привернув загадковий дрон з ім’ям власниці українського громадянства, співачки Ані Лорак. Нібито він був придбаний на гроші так званого фонду помсти артистки. У соцмережах українці другу добу глумляться на Кароліною Куєк (справжнє ім’я співачки) та пишуть креативні коментарі.

Новини.LIVE розкаже детальніше про масовий тролінг Лорак.

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Один із користувачів Twitter повідомив, що Кароліна скинула гроші на чотири дрони. Втім, потім почала бідкатися, що ж їй робити, коли про це дізнаються в Росії, де вона продовжує жити та заробляти гроші. Тож наші захисники, нібито, навмисно наклеїли на безпілотник стрічку фонду "Помсти Ані Лорак".

Скриншот: Twitter/DimonchikIR

Креативні коментарі

Найцікавіше відбувається під останнім дописом Лорак у Facebook. Кароліна публікувала фото з туру країнами Середньої Азії, де зараз перебуває. Українці залишили сотні коментарів. Відзначимо, що більшість із них, авжеж, саркастичні.

Дуже розумне рішення виїхати з Москви в Узбекистан нібито з сольним концертом, адже будь-що може трапитися. Адже ми тільки вчимося, не хотілося б, щоб постраждала ти або Бедросович (як він там, до речі? Передавай йому великий повітряний привіт. Ну чи ми самі спробуємо). Хорошого тобі турне. Головне — заробляй більше грошей. А відео польотів, як завжди, відправимо тобі

Якщо будете публікувати спростування, ми зрозуміємо, що все іде за планом. Дякуємо за службу

Кароліно, дякуємо за Вашу любов до Батьківщини та патріотизм. Дякуємо за ваш "Фонд помсти"!

Фото: Facebook/AniLorak

Ніколи не думав, що це скажу, але ви мій кумир. Залишатися серед фашистів і боротися з ними водночас. Ви неймовірна. Дай Боже, щоб ви й на далі мали змогу розвалювати ту машину смерті з середини! Ви, звичайно, бережіть себе, щоб випадково вас не розсекретили. Але я вірю, що ті аборигени вас ніколи не виявлять. Ви наша одиниця опору тримайтеся

Ви збирали кошти на 35 дронів. Долетіло 32. Де поділися ще три?

Чекаємо на медаль і грамоту Каролінці від пана Буданова! Може й зірочок насиплють! Дякуємо за все, гордість ви наша

Фото: Facebook/AniLorak

Кароліно, щиро дякуємо за оплату ремонту HIMARS! Ніколи б не подумала, що маленька дівчинка на таке здатна

Сердечно дякую за допомогу Україні у боротьбі з агресором! Ми думали ви просто дерево кохання, але ви, серед іншого, виявилися реп'яхом ненависті

Люди, схаменіться, що ви робите, вона працює в тилу ворога, а ви її розкриваєте! Не заважайте людині працювати. Кароліно, продовжуй в тому ж дусі, і разом до перемоги

Скриншот: Instagram/nikitadobrynin

Скриншот: Twitter/coster_roman

Скриншот: Twitter/kannsergey

Які там «Сімпсони»? Ані Лорак ще в 90-х все знала

(с) Діма Коваленко pic.twitter.com/RbVkZihsDq — МЕМАГРАМ (@memagram) May 30, 2023

Неіронічно вважаю, що зробила для матеріалу по роботі один із кращих своїх колажів.



Ані Лорак, бпланароджена, з дому Співачокротом, перша свого імені, Неопалима, Королева тупих рішень і невизнання війни, Кхалісі замовчування фактів, та зрештою Руйнівниця москви і Мати дронів 🤣 pic.twitter.com/ceWSrjbZ0X — оручаєчка Шредінгера 🇺🇦 (@olenkaa_ua) May 30, 2023

Офіційний кліп від Ані Лорак. Вона з нами 🥰 pic.twitter.com/giaTVDQxJ4 — Лубрікантна киця (@YarosjaYarosja) May 30, 2023

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська балерина Анастасія Волочкова з переляку "здала" локацію окупантів під Москвою. Також ми розповідали, що російська пропагандистка Ксенія Собчак відреагувала на атаку Москви дронами.