Лобода та Лорак одночасно відіграли концерти у Казахстані

Співачка Ані Лорак. Фото: Google

Українські співачки, які в суспільстві викликають неоднозначні реакції, а саме Світлана Лобода та Ані Лорак, одночасно дали концерти в Казахстані.

Відповідні фото та відео ширяться в соціальних мережах.

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Лорак

Власниця українського громадянства Ані Лорак одразу після зйомок одного з телешоу на федеральному каналі країни-терориста у Москві полетіла до Алмати. Звідти одіозна співачка вирушила до міста Капчагай (колишній Конаєв), що розташоване на відстані в 75 км від Алмати. На півдні Казахстану зрадниця розважала гостей одного з казино.

Не дивно — Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) не промовила ані слова про війну на Батьківщині. Не протестували проти неї і місцеві жителі, які вже зірвали концерти відомим путіністам, зокрема Григорію Лепсу.

Лобода

Одночасно на півночі країни, в столиці Казахстану Астані, шоу відіграла співачка Світлана Лобода. Попри те, що вона в перші дні повномасштабної війни залишила Росію та стала давати благодійні концерти по всьому світу на підтримку України, її ім’я й досі розділяє наше суспільство.

Одні вважають, що Світлана не заслуговує на пробачення. Інші ж вважають, що Лобода показала громадянську позицію, залишивши успішну кар’єру в країні-терористі.

"Я обожнюю повертатися до Казахстану. Тут унікальна культура та неймовірні люди. Зовсім недавно була Астана та Сімей, а сьогодні знову мої улюблені Алмати", — написала Лобода, щоправда російською.

Світлана Лобода з фанаткою на концерті в Казахстані. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода допомогла відбудувати житло медсестри, будинок якої знищили окупанти. Також ми розповідали, що Ані Лорак повернулась на російське телебачення.