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По следам звездной мамы: дочь Миллы Йовович украсила обложку модного глянца

23 сентября 2023 12:32
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
По следам звездной мамочки: дочь Миллы Йовович украсила обложку модного глянца
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Миллы Йовович, Эвер Андерсон, берет пример с мамы-актрисы и уже с юных лет строит модельную карьеру. Девушка снялась для глянца Vanity Fair Italia.

Фото Эвер запостила в социальной сети.

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Смелая фотосессия

Девушка примеряла провокационный образ на обложки издания. Кстати, журнал имел еще несколько звездных лиц: в фотосессии принял участие модель агентства Кейт Мосс Луи Бейнс, Джорджия Палмер и другие юные манекенщики. Выпуск получил название "Новое поколение".

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

 

Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Эвер выразила благодарность фотографам и сказала, что очень гордится быть на обложке такого уважаемого издания.

Впервые Эвер увидели в роли Наташи Романофф в фильме "Черная вдова", а недавно как Венди Дарлинг в картине "Питер Пен". Юная актриса в возрасте 9 лет снялась для обложки Vogue Bambini. Несколько лет спустя она была музой модного показа Miu Miu осень/зима 2023-2024. А недавно дебютировала с мамой на Венецианском кинофестивале.

Ранее Милла Йовович с 15-летней дочерью примеряла сказочные платья от бренда Rodarte. В наряде из весенней коллекции актриса с дочерью были похрже на настоящих принцесс: яркие цвета, невероятное убранство и оригинальные цвета.

Напомним, Шакира топлесс украсила обложку известного глянца.

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