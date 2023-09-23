Слідами зіркової матусі: донька Мілли Йовович прикрасила обкладинку модного глянцю

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Донька Мілли Йовович, Евер Андерсон, бере приклад з мами-акторки і вже з юних років робить модельну кар'єру. Дівчина знялась для глянцю Vanity Fair Italia.

Фото Евер запостила в соціальній мережі.

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Смілива фотосесія

Дівчина приміряла провокативний образ на обкладинки видання. До речі, журнал мав ще кілька зіркових обличь: у фотосесії взяли участь модель агенції Кейт Мосс Луї Бейнс, Джорджия Палмер та інші юні манекенники. Випуск отримав назву "Нове покоління".

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Евер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson/

Евер висловила подяку фотографам та зазначила, що дуже пишається бути на обкладинці такого поважного видання.

Вперше Евер побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова", а нещодавно — як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. А нещодавно дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.

Раніше Мілла Йовович з 15-річною дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte. У вбранні з весняної колекції актора з дочкою мали вигляд справжніх принцес: яскраві кольори, неймовірне оздоблення та оригінальні кольори.

Нагадаємо, Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.