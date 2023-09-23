Слідами зіркової матусі: донька Мілли Йовович прикрасила обкладинку модного глянцю
Донька Мілли Йовович, Евер Андерсон, бере приклад з мами-акторки і вже з юних років робить модельну кар'єру. Дівчина знялась для глянцю Vanity Fair Italia.
Фото Евер запостила в соціальній мережі.
Смілива фотосесія
Дівчина приміряла провокативний образ на обкладинки видання. До речі, журнал мав ще кілька зіркових обличь: у фотосесії взяли участь модель агенції Кейт Мосс Луї Бейнс, Джорджия Палмер та інші юні манекенники. Випуск отримав назву "Нове покоління".
Евер висловила подяку фотографам та зазначила, що дуже пишається бути на обкладинці такого поважного видання.
Вперше Евер побачили в ролі Наташі Романофф у фільмі "Чорна вдова", а нещодавно — як Венді Дарлінг у картині "Пітер Пен". Молода актриса у віці лише 9 років знялася для обкладинки Vogue Bambini. Кілька років потому вона була музою модного показу Miu Miu осінь/зима 2023-2024. А нещодавно дебютувала з мамою на Венеційському кінофестивалі.
Раніше Мілла Йовович з 15-річною дочкою приміряла казкові сукні від бренду Rodarte. У вбранні з весняної колекції актора з дочкою мали вигляд справжніх принцес: яскраві кольори, неймовірне оздоблення та оригінальні кольори.
Нагадаємо, Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.