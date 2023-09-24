Смерть матери Кузьмы Скрябина: реакция знаменитостей

Писательница Ольга Михайловна Кузьменко. Фото: Google

Вчера, 23 сентября, на 76-м году жизни скончалась мама лидера группы "Скрябін", писательница Ольга Михайловна Кузьменко. Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина, который в марте 2015 года (через месяц после его гибели в ДТП) основала супруга Андрея Кузьменко — Светлана Бабийчук.

Новини.LIVE расскажет, кто из знаменитостей в своих соцсетях вспоминает маму легендарного музыканта

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Алексей Суханов

Телеведущий посвятил две публикации в своих соцсетях Ольге Михайловне. Он был в гостях у мамы Кузьмы и снимал отдельную программу. Именно видео и фото с той встречи Суханов и опубликовал.

"Тот вечер, когда Ольга Михайловна открывает дверь комнаты Андрея и говорит: "Проходите! Вот здесь можно сесть" и указывает на диван… "Это диван, на котором спал Кузьма?", — спрашиваю… "Да, садитесь!", — отвечает Ольга Михайловна и сосредоточенно, не замечая моей растерянности, начинает перебирать альбомы с фотографиями, потом оглядывается пока я провожу рукой по пледу на диване… На мгновение замирает, глаза улыбаются, тоже проводит рукой по пледу… Говорит несколько слов Андрею… Все эти годы они были вместе — мать и сын, ни на минуту не оставляя друг друга! уровня", — отметил Суханов.

Ирина Билык

Народная артистка Украины долгие годы дружила с Кузьмой Скрябиным. В своих соцсетях певица опубликовала совместное фото артиста с мамой, которое подписала:

"Есть только один большой смысл в этой смерти: она очень скоро увидит своего Андрюшу! Почивайте с миром, Ольга Михайловна".

Егор Гордеев

Телеведущий и продюсер опубликовал совместное фото с родителями и родственниками Кузьмы, жившими под Львовом. Ольгу Михайловну Гордеев назвал сильной и принципиальной женщиной, которая больше всего любила своего сына и сделала его тем, кто он есть.

"Ольга Михайловна все называла своими именами. Безвкусицу — безвкусицей, лень — ленью, негодяя — негодяем, талант — талантом. Широкий мир, стег рагулизма и лицемерия — это у Кузьмы от нее… Вроде бы, окончательно отошла какая-то эпоха, когда можно было быть свободным и смелыми для миллионов и тебе от этого могло быть кайфово", — написал Гордеев.

Виталий Козловский

Реакция певца, защитника Украины в рядах ВСУ Виталия Козловского на смерть матери Кузьмы Скрябина. Скриншот: Instagram

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