Меган Маркл проігнорувала смерть свого партнера з серіалу "Форс-мажори"

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Творці серіалу "Форс-мажори" зворушливо відреагували на трагічну новину про смерть актора Біллі Міллера. Він знявся в серіалі, в якому також свого часу знімалася герцогиня Меган Маркл.

Про це пише Daily Mail.

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Трагічна новина

Співавтор проєкту Аарон Корш звернувся до соціальних мереж і опублікував зворушливе повідомлення у X.

"Дуже сумна новина для всієї родини "Форс-мажори". Одного разу я літав додому з Біллі. Ми чудово провели час, зблизившись за п’ятигодинний політ, який, здавалося, закінчився за лічені хвилини. Смішний, розумний, добрий, ніжний чоловік", — сказав Корш про Мартіна, який зіграв брата головного героя.

Міллер помер у п'ятницю у віці 43 років в Остіні, штат Техас, після боротьби з "маніакальною депресією".

Актор Біллі Міллер. Фото: NBC Universal

Маркл, яка зіграла Рейчел Зейн у серіалі, нічого не сказала про смерть Міллера. Вони працювали разом у п'яти епізодах, коли вона грала помічника юриста, а він був братом головного юриста Харві Спектера.

Міллер був найбільш відомий своїми ролями Джейсона Моргана та Дрю Кейна в серіалі "Загальна лікарня", який він покинув у 2019 роц.

Молодий актор наклав на себе руки незадовго до свого 44-го дня народження, який мав відбутися в понеділок, 17 вересня. У Міллера залишилися мати Патриція та сестра.

Нагадаємо, королівський біограф розповів, чому Меган Маркл та принц Гаррі не повернуться до Великої Британії.

Раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон не привітали принца Гаррі з днем народження.