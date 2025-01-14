МУАЯД оскандалился из-за сексистских заявлений накануне Нацотбора

Певец МУАЯД. Фото: instagram.com/muayad_official

Претендент на место10-го финалиста Национального отбора на "Евровидение-2025" Муаяд Абдельрахим попал в скандал. Он оконфузился из-за репостов сексистских сообщений и "шуток" над покойным языковедом Ириной Фарион.

Это заметила Ирина Пилипчук и обратила внимание в соцсетях.

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В сети заметили, что МУАЯД репостил видео с сексистским содержанием и возмутительными заявлениями о женщинах. Кроме того, исполнитель не обходил вниманием видео о россиянине Егоре Криде, который незаконно приезжал в оккупированный Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях России. Также он делился "шутками" об Ирине Фарион, которую застрелили в прошлом году.

"Пока все кенселили ENLEO, никто не заметил, что другой участник лонглиста нацотбора на "Евровидение-2025" МУАЯД репостит откровенную сексистскую и пророссийскую дичь", — написала Ирина Пилипчук.

Пост о певце МУАЯД. Фото: скриншот

Сейчас репостов уже нет. Артист подчистил страницу. В своих соцсетях прокомментировал ситуацию. Мол, не имеет отношения к украинофобному контенту, ведь сознательно выбрал быть украинцем, хотя мог бы получить сирийское гражданство.

"Я не имею никакого отношения к контенту украинофобного или сексистского содержания. Отрицать не буду, что раньше частично вел Instagram на русском. Мне украинский язык давался сложнее, но из уважения к стране, гражданином которой я выбрал быть, постепенно переходил полностью на украинский. А обвинения в сексизме просто не укладываются у меня в голове. Меня воспитали в мусульманской семье с большим уважением к женщинам, пожилым людям и всем окружающим", — заявил артист.

Напомним, кто претендует на 10-е место в Нацотборе Евровидения. Также мы рассказывали, кто из артистов имеет шанс представить Украину на конкурсе.