София Ротару обратилась к украинцам в Новый год — фото

София Ротару поздравила украинцев с Новым годом
Певица София Ротару во время войны очень редко выходит на связь в соцсетях. Однако без новогоднего поздравления знаменитость поклонников не оставила.
Звезда поздравила фанатов в Instagram.
София Ротару поздравила с Новым годом
Исполнительница показала свою новогоднюю елку, украшенную шариками, снежинками и белыми цветами.
Софья Михайловна не стала писать большие поздравления или подводить итоги ушедшего года. Вместо этого певица лаконично поздравила украинцев с праздником.
"С Новым годом", — коротко написала Ротару.
Напомним, ранее Владимир Остапчук с амилировал новогодней фотосессией с женой и сыном.
Также мы писали, что Даша Астафьева повторила новогодний образ из детства.
Читайте Новини.LIVE!