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София Ротару поздравила украинцев с Новым годом

1 января 2025 10:32
Мария Покровская - Редактор
София Ротару обратилась к украинцам в Новый год — фото
София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official
Мария Покровская - Редактор

Певица София Ротару во время войны очень редко выходит на связь в соцсетях. Однако без новогоднего поздравления знаменитость поклонников не оставила.

Звезда поздравила фанатов в Instagram.

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София Ротару поздравила с Новым годом

Исполнительница показала свою новогоднюю елку, украшенную шариками, снежинками и белыми цветами.

Софья Михайловна не стала писать большие поздравления или подводить итоги ушедшего года. Вместо этого певица лаконично поздравила украинцев с праздником.

"С Новым годом", — коротко написала Ротару.

София Ротару поздравила с Новым годом
София Ротару поздравила с Новым годом. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, ранее Владимир Остапчук с амилировал новогодней фотосессией с женой и сыном.

Также мы писали, что Даша Астафьева повторила новогодний образ из детства.

София Ротару поздравления украинские звезды праздник Новый год 2025

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09:59 Салюты на Новый год — полиция в Одессе ищет любителей пиротехники

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