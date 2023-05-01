София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел 1 мая

Певица София Ротару. Фото: themodum.com

За последние несколько дней оккупанты совершили два массированных ракетных обстрела нашей страны. В своих соцсетях знаменитости комментируют военную агрессию и цинизм страны-террориста. Не стала молчать и 75-летняя Национальная легенда Украины, певица София Ротару.

В своих Instastories артистка прокомментировала массированный ракетный обстрел 1 мая.

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Легендарная артистка редко радует поклонников публикациями в соцсетях. Последний пост София Михайловна сделала на свой день рождения в августе прошлого года. Тогда она собирала деньги на проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на войне. После этого последовало несколько лаконичных сториз.

Не стала изменять себе Ротару и в этот раз. Артистка поблагодарила ВСУ и силы противовоздушной обороны. София Михайловна опубликовала рисунок, на котором рука воина поймала и держит ракету врага над мирным городом.

"Спасибо", — лаконично подписала художественное произведение певица.

София Ротару поблагодарила ВСУ и ПВО Украины. Фото: Instastories/sofiarotaru.official

Таким образом, Ротару косвенно подтвердила, что живет сейчас не за границей, как ее внуки, а в Киеве. Впрочем, София Михайловна интервью не дает и не рассказывает в соцсетях, чем занимается и где проводит время.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве. Также мы рассказывали, как Ротару поздравила украинцев с Пасхой.