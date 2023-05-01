Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел 1 мая arrow

София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел 1 мая

1 мая 2023 15:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
София Ротару отреагировала на массированный ракетный обстрел 1 мая
Певица София Ротару. Фото: themodum.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

За последние несколько дней оккупанты совершили два массированных ракетных обстрела нашей страны. В своих соцсетях знаменитости комментируют военную агрессию и цинизм страны-террориста. Не стала молчать и 75-летняя Национальная легенда Украины, певица София Ротару.

В своих Instastories артистка прокомментировала массированный ракетный обстрел 1 мая.

Читайте также:

К кому обратилась Ротару

Легендарная артистка редко радует поклонников публикациями в соцсетях. Последний пост София Михайловна сделала на свой день рождения в августе прошлого года. Тогда она собирала деньги на проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на войне. После этого последовало несколько лаконичных сториз.

Не стала изменять себе Ротару и в этот раз. Артистка поблагодарила ВСУ и силы противовоздушной обороны. София Михайловна опубликовала рисунок, на котором рука воина поймала и держит ракету врага над мирным городом.

"Спасибо", — лаконично подписала художественное произведение певица.

София Ротару поблагодарила ВСУ и ПВО Украины. Фото: Instastories/sofiarotaru.official

Таким образом, Ротару косвенно подтвердила, что живет сейчас не за границей, как ее внуки, а в Киеве. Впрочем, София Михайловна интервью не дает и не рассказывает в соцсетях, чем занимается и где проводит время.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве. Также мы рассказывали, как Ротару поздравила украинцев с Пасхой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас