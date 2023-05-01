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Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл 1 травня

1 травня 2023 15:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Софія Ротару відреагувала на масований ракетний обстріл 1 травня
Співачка Софія Ротару. Фото: themodum.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

За останні кілька днів окупанти здійснили два масовані ракетні обстріли нашої країни. У своїх соцмережах знаменитості коментують військову агресію та цинізм країни-терориста. Не стала мовчати й 75-річна Національна легенда України, співачка Софія Ротару.

У своїх Instastories артистка прокоментувала масований ракетний обстріл 1 травня. 

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Легендарна артистка рідко тішить шанувальників публікаціями у соцмережах. Останній пост Софія Михайлівна робила на свій день народження у серпні минулого року. Тоді вона збирала гроші на проєкт, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на війні. Після цього було кілька лаконічних сторіз.

Не стала змінювати собі Ротару й цього разу. Артистка подякувала ЗСУ та силам протиповітряної оборони. Софія Михайлівна опублікувала малюнок, на якому рука воїна упіймала та тримає ракету ворога над мирним містом. 

"Дякую", — лаконічно підписала художній витвір співачка. 

Софія Ротару подякувала ЗСУ та ППО України. Фото: Instastories/sofiarotaru.official

Таким чином Ротару опосередковано підтвердила, що живе зараз не за кордоном, як її онуки, а в Києві. Втім, Софія Михайлівна інтерв’ю не дає, та не розповідає у соцмережах, чим займається та де проводить час.  

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві. Також ми розповідали, як Ротару привітала українців з Великоднем.

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