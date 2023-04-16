Софія Ротару звернулась до українців на Великдень: зворушливе послання від співачки

Національна легенда України, співачка Софія Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Знаменитості активно публікують фото та відео зі своїми пасками, писанками, крашанками та родичами, з якими зустрічають одне з головних свят православних українців-християн східного обряду — Великдень.

На зв’язок з шанувальниками в Instastories вийшла й 75-річна Національна легенда України, співачка Софія Ротару.

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Легендарна артистка рідко тішить шанувальників публікаціями у соцмережах. Останній пост Софія Михайлівна робила на свій день народження у серпні минулого року. Тоді вона збирала гроші на проєкт, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на війні.

Після цього було кілька лаконічних сторіз. І ось на Великдень Софія Ротару звернулась до своїх підписників та земляків. Українською мовою співачка написала побажання.

Побажання Софії Ротару на Великдень. Скриншот: Instastories/sofiarotaru.official

Зіркові родичі Ротару, а саме онуки Софія та Анатолій Євдокименко, які живуть за кордоном, а також її син Руслан, на відміну від Софії Михайлівні жодних дописів з приводу Великодня у соцмережах поки що не зробили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість Софії Ротару в Криму та Москві: які в них плани. Також ми розповідали, що онук Ротару, якого затримали під час втечі з України, вперше дав інтерв'ю.