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София Ротару обратилась к украинцам на Пасху: трогательное послание от певицы

16 апреля 2023 15:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
София Ротару обратилась к украинцам на Пасху: трогательное послание от певицы
Национальная легенда Украины, певица София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Знаменитости активно публикуют фото и видео со своими пасками, писанками, пасхальными яйцами и родственниками, с которыми встречают один из главных праздников православных украинцев-христиан восточного обряда — Пасху.

На связь с поклонниками в Instastories вышла и 75-летняя Национальная легенда Украины, певица София Ротару.

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Легендарная артистка редко радует поклонников публикациями в соцсетях. Последний пост София Михайловна сделала на свой день рождения в августе прошлого года. Тогда она собирала деньги на проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на войне.

После этого последовало несколько лаконичных сториз. И вот на Пасху София Ротару обратилась к своим подписчикам и землякам. На украинском языке певица написала пожелания.

Пожелания Софии Ротару на Пасху. Скриншот: Instastories/sofiarotaru.official

Звездные родственники Ротару, а именно живущие за рубежом внуки София и Анатолий Евдокименко, а также ее сын Руслан, в отличие от Софии Михайловны никаких сообщений по поводу Пасхи в соцсетях пока не сделали.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость Софии Ротару в Крыму и Москве: какие у них планы. Также мы рассказывали, что внук Ротару, который был задержан во время бегства из Украины, впервые дал интервью.

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