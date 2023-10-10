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Сегодня вечером начнется прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко

10 октября 2023 11:00
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Сегодня вечером начнется прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко
Певица Нина Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В воскресенье, 8 октября, на 75-м году ушла из жизни Народная артистка Украины и певица Нина Матвиенко. О трагическом известии сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Сегодня стало известно, когда пройдет прощание с легендой и похороны.

Информацию сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко в своем Instagram.

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Подробности

Прощание с Ниной Матвиенко начнется в Свято-Феодосийском монастыре города Киева по улице Лаврская, 14. 10 октября в 21:00 в главном храме начнется всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.

 

— 11 октября в 7:00 состоится заупокойная литургия. В 9:00 — панихида.

— С 11:00 до 13:00 — прощание в Национальной Филармонии по адресу Владимирский спуск, 2.

— В 14:30 — захоронение на Зверинецком кладбище в городе Киеве, улица Верхняя, 21.

Напомним, Нина Матвиенко известна как исполнительница народных песен. В 1978 году за большой вклад в развитие украинского искусства она получила звание заслуженной, а в 1985 — народной артистки Украины. В 2006 году президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины.

 

Никакими подробностями о том, как и когда именно певица умерла, ее дочь Тоня Матвиенко не поделилась. Пост о смерти матери она опубликовала утром 8 октября. Певица не дожила буквально два дня до своего 76-летия.

 

Напомним, мы уже сообщали, когда и где пройдет прощание с Ниной Матвиенко.

Также мы писали, что умерла Герой Украины певица Нина Матвиенко.

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