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Стало відомо коли та де пройде прощання з Ніною Матвієнко

8 жовтня 2023 15:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо коли та де пройде прощання з Ніною Матвієнко
Співачка Ніна Матвієнко. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 8 жовтня, померла легендарна співачка Ніна Митрофанівна Матвієнко. За два дні їй мало виповнитися 76 років. Першою про смерть Героя України повідомила її донька, співачка Тоня Матвієнко. Вона ж оголосила дату похорон легенди українського шоу-бізнесу. 

Відповідне відео з’явилось в Instastories Тоні Матвієнко. 

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Прощання з Ніною Матвієнко

42-річна донька померлої співачки опублікувала чорно-біле відео, на якому вона в сонцезахисних окулярах, стримуючи сльози повідомила дату та місце церемонії прощання з Героєм України (це звання Ніна Матвієнко отримала 2006 року).

"Прощання з мамою відбудеться в середу (11 жовтня. — Ред.) з 11 до 13 години у Філармонії", — лаконічно повідомила Тоня Матвієнко.

Співачка Тоня Матвієнко. Скриншот: Instagram/tonya_matvienko

Національна Філармонія України розташована в самому центрі Києва, неподалік від Майдану Незалежності та Українського дому на Європейській площі. Адреса: Володимирський узвіз, 2. 

Про Ніну Матвієнко

У 1966–1991 роках була солісткою вокальної студії при Державному заслуженому українському народному академічному хорі імені Григорія Верьовки. Крім того, з 1968 року співпрацює з вокальним тріо "Золоті ключі".

Ніна Матвієнко з великим успіхом гастролювала в Мексиці, Канаді, США, Чехії, Польщі, Фінляндії, Південній Кореї, Франції, країнах Латинської Америки. У її творчому репертуарі платівки із записами українських народних пісень, аудіокасети, компакт-диски із записами різних за жанром творів.

Співачка Ніна Матвієнко. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, які українські знаменитості згадують Ніну Матвієнко у своїх соцмережах. Також на смерть легендарної співачки відреагував і Президент України Володимир Зеленський.

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