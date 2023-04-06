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Солист Aerosmith Стивен Тайлер отреагировал на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

6 апреля 2023 08:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлого года лидера культовой американской хард-рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки. Позже она забеременела от всемирно известного музыканта.

Тайлер наконец-то отреагировал на громкие обвинения, пишет издание People.

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Подробности

В своем ответе на иск, который 75-летний вокалист Aerosmith подал на прошлой неделе в высший суд округа Лос-Анджелес, он изложил набор аргументов защиты на претензии против него. Тайлер утверждает, что истец Джулия Голкомб согласилась на сексуальные отношения, и у него был иммунитет как ее законного опекуна на момент предполагаемых событий.

В ответе Стивена перечислено 24 аргумента защиты, отрицающих все ее обвинения. Частично Тайлер утверждает, что Джулия "не получила никакой травмы или ущерба в результате каких-либо действий ответчика, и если будет установлено, что истцу был причинен ущерб, то они не были причинены ответчиком".

Обвинение Тайлера

Женщина обвиняет Тайлера в сексуальном насилии, действиях насильственного характера и умышленном причинении эмоциональных страданий. Она утверждает, что их отношения начались в 1973 году, когда ей было 16 лет. Тогда, по словам Джулии, музыкант убедил ее родителей предоставить ему попечительство над девушкой. Это позволило им жить вместе и вступать в сексуальные отношения.

Голкомб утверждает, что ее родители согласились на попечительство, поскольку Тайлер обещал оказать ей разную поддержку, в частности он якобы обещал дать ей образование.

"Стивен Тайлер нападал на Джулию Голкомб и накачивал ее алкоголем и наркотиками. Она была бессильна противостоять властям, славе и значительным финансовым возможностям Тайлера", — говорится в иске.

Также Джулия рассказала о сложной для нее истории, которая произошла в 1975 году. Тогда, по словам Голкомба, она забеременела от музыканта. Тайлер заставил ее сделать аборт, сначала мольбами а затем угрозами, что перестанет поддерживать ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что американский продюсер Харви Вайнштейн приговорен еще к 16 годам заключения за изнасилование модели. Также мы писали, что Пэрис Хилтон изнасиловали в 15 лет.

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