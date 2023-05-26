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Солистка группы KAZKA обручилась: Зарицкая готовится к свадьбе

26 мая 2023 11:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Солистка группы KAZKA обручилась: Зарицкая готовится к свадьбе
Фронтвумен группы KAZKA, Александра Зарицкая. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Группа KAZKA представила mood-видео на песню "Без кохання". В нем фронтвумен Александра Зарицкая появилась в свадебном платье не просто так. 30-летняя звезда готовится к свадьбе.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Зарицкая опубликовала серию снимков со своим бойфрендом, начинающим музыкантом и motion-дизайнером HAWX Павлом Тараненко. На фото видно обручальное кольцо, которое получила от любимого Александра.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "Без кохання". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручена. До сих пор не могу поверить", подписала фото Зарицкая.

Александра Зарицкая с женихом. Фото: Instagram/kazka.band
Александра Зарицкая с женихом. Фото: Instagram/kazka.band

В новом видео группы KAZKA Зарицкая появилась без музыкантов. Артистка позировала у моря в нескольких образах, среди которых было и свадебное платье.

Одними из первых Зарицкую и Тараненко в комментариях поздравили шоумен Владимир Остапчук, певец Alekseev, телеведущая Леся Никитюк и другие украинские звезды.

Скриншот: Instagram/kazka.band

Новая композиция, по словам музыкантов, создавалась в самое сложное время. Под звуки сирен и грохот мыслей. Композиция открывает новые глубины уже взрослых музыкантов, которые недавно отпраздновали шесть лет с момента создания KAZKA.

Напомним, ранее мы писали, что солистка KAZKA рассказала, когда начала жить вместе с бойфрендом и об их общих интересах. Также мы писали, когда группа KAZKA уберет букву Z из названия.

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