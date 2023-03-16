Самые странные лоты от знаменитостей, которые покупали фанаты

Самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

Познакомьтесь с кумиром, пообщаться, сделать селфи — мечта многих фанатов. А получить личную вещь от знаменитости — приятный бонус. На самом деле это не так уж сложно. Были бы деньги.

Новини.LIVE расскажет о самых странных лотах на звездных аукционах.

В начале карьеры американский певец Джастин Тимберлейк пришел на съемку одного из телевизионных утренних шоу. В эфире артист не доел французский тост. Кто-то из съемочной группы решил не выбрасывать сухой кусок хлеба и выставил его на интернет аукционе eBay. Несколько минут и 19-летняя фанатка Тимберлейка приобрела тост за одну тысячу долларов.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон решила сама продать вещь, с которой не расставалась на съемке во время интервью. На запись одной из программ кинозвезда приехала заболевшей. Скарлетт пользовалась белой салфеткой. После съемки Йоханссон оставила на ней автограф, положила в прозрачный пакет и отправила на аукцион. Вырученные 5400 долларов оскароносная актриса передала на благотворительность.

Бывшая поп-принцесса Бритни Спирс часто жует жвачку. Не стесняется этого американская певица ни на концертах, ни в прямом эфире. Неудивительно, что жевательные резинки часто подбирают папарацци и перепродают поклонникам за большие деньги.

За одну из таких жвачек покупатель предлагал рекордные 14 тысяч долларов. Но организаторы аукциона решили заработать гораздо больше. И разделили жевательную резинку на несколько частей. Бритни долго не могла поверить в то, что такой пустяк кому-то нужен за такие деньги.

Особый спрос у поклонников и коллекционеров к биоматериалам знаменитостей. Например, звездные волосы на аукционах — хит продаж. Канадский певец Джастин Бибер пришел на одну из телесъемок не с пустыми руками. Музыкальный исполнитель принес пластиковую коробку со своими волосами. Благотворительный лот на аукционе обошелся покупателю в 40 тысяч долларов.

Дороже всего шли с молотка только волосы кубинского революционера, Эрнесто Че Гевары, за 100 тысяч. И "короля рок-н-ролла", Элвиса Пресли, за 115 тысяч долларов.

Исполнитель роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь", канадский актер Уильям Шетнер, также выставил на благотворительность необычный лот. После операции по удалению камней из почек знаменитость отправил на аукцион один из камней. За него покупатель отдал 25 тысяч долларов.

Предприимчивой оказалась и фанатка группы The Beatles. В 1960-х ее мать была домработницей у Джона Леннона. Музыкант подарил ей зуб. Через 50 лет этот зуб пошел на торгах за 31 тысячу долларов.

Однако самыми дорогими звездными лотами являются личные вещи поп-короля Майкла Джексона. Так, например, ношеное нижнее белье певца ушло за один миллион долларов. А носки, в которых артист впервые станцевал лунный ход — за два миллиона.

А вот самым странным звездным лотом стала пустая банка. Продавец утверждал, что набрал в нее воздух на премьере фильма "Мистер и Миссис Смит", которую посетили Анджелина Джоли и Брэд Питт. Такой абсурдный лот, казалось, не уйдет с молотка. Но нашелся покупатель, купивший банку за 530 долларов. Наличие в описании звездных имен сыграло ключевую роль. А выражение "делать деньги из воздуха" заиграло новыми красками.

Напомним, ранее мы писали о любимых цветах знаменитостей. Также мы рассказывали о селебритис, которые видели НЛО и верят в пришельцев.