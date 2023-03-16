Найдивакуватіші лоти від знаменитостей, які купляли фанати

Найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Зустрітися з кумиром, поспілкуватись, зробити селфі — мрія багатьох фанатів. А отримати особисту річ від знаменитості — приємний бонус. Насправді це не так вже й складно. Були б гроші.

Новини.LIVE розкаже про найдивакуватіші лоти на зіркових аукціонах.

На початку кар'єри американський співак Джастін Тімберлейк прийшов на зйомку одного з телевізійних ранкових шоу. В ефірі артист не доїв французький тост. Хтось зі знімальної групи вирішив не викидати сухий шматок хліба, і виставив його на інтернет аукціоні eBay. Декілька хвилин — і 19-річна фанатка Тімберлейка придбала тост за одну тисячу доларів.

Американська акторка Скарлетт Йоханссон вирішила сама продати річ, з якою не розлучалася на зйомці під час інтерв'ю. На запис однієї з програм кінозірка приїхала захворілою. Скарлетт користувалася білою серветкою. Після зйомки Йоханссон залишила на ній автограф, поклала в прозорий пакет і відправила на аукціон. Виручені 5400 доларів оскароносна акторка передала на благодійність.

Колишня поппринцеса Брітні Спірс часто жує жуйку. Не соромиться цього американська співачка ні на концертах, ні у прямому ефірі. Не дивно, що жувальні гумки часто підбирають папараці та перепродують шанувальникам за великі гроші.

За одну з таких жуйок покупець пропонував рекордні 14 тисяч доларів. Але організатори аукціону вирішили заробити значно більше. І розділили жувальну гумку на кілька частин. Брітні довго не могла повірити в те, що така дрібниця комусь потрібна за такі гроші.

Особливий попит у шанувальників та колекціонерів до біоматеріалів знаменитостей. Наприклад, зіркове волосся на аукціонах — хіт продажу. Канадський співак Джастін Бібер прийшов на одну з телезйомок не з порожніми руками. Музичний виконавець приніс пластикову коробку зі своїм волоссям. Благодійний лот на аукціоні обійшовся покупцю в 40 тисяч доларів.

Найдорожче йшли з молотка тільки волосся кубинського революціонера, Ернесто Че Гевари, за 100 тисяч. І "короля рок-н-ролу", Елвіса Преслі, за 115 тисяч доларів.

Виконавець ролі капітана Кірка у серіалі "Зоряний шлях", канадський актор Вільям Шетнер, також виставив на благодійність незвичайний лот. Після операції з видалення каменів із нирок, знаменитість відправив на аукціон один із камінців. За нього покупець віддав 25 тисяч доларів.

Заповзятливою виявилася і фанатка гурту The Beatles. У 1960-х її мати була домробітницею у Джона Леннона. Музикант подарував їй зуб. За 50 років цей зуб пішов на торгах за 31 тисячу доларів.

Проте найдорожчими зірковими лотами є особисті речі попкороля Майкла Джексона. Так, наприклад, ношена спідня білизна співака пішла за один мільйон доларів. А шкарпетки, в яких артист вперше станцював місячну ходу — за два мільйони.

А ось найдивакуватішим зірковим лотом стала порожня банка. Продавець стверджував, що набрав у неї повітря на прем'єрі фільму "Містер і Місіс Сміт", яку відвідали Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Такий абсурдний лот, здавалося, не піде з молотка. Але знайшовся покупець, який придбав банку за 530 доларів. Наявність в описі зіркових імен зіграло ключову роль. А вираз "робити гроші з повітря" заграв новими фарбами.

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