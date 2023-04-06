Бритни Спирс опозорилась на камеру – певица показала себя в мокром платье

Американская певица показала танцы в потном платье.

Американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен Бритни Спирс снова озадачила своих поклонников. Известная американская артистка показала, как танцует в коротком платье, на котором можно заметить мокрые пятна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Бритни Спирс.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс не выходила на сцену уже несколько лет, но продолжает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. Она постоянно показывает своим поклонникам, в кого она превратилась.

Певица продолжает удивлять своих многомиллионных поклонников новыми видеороликами. Фанаты, в свою очередь, уже много раз показывали свою неоднозначную реакцию. Новая публикация Бритни Спирс в социальной сети не стала исключением.

На видео американская поп-певица показала себя в коротком платье зеленого цвета, которое стало мокрым от пота. На кадрах Бритни Спирс улыбалась и танцевала у стены, а пятна на платье не сильно смущали ее. Образ певицы дополняла обувь на большом каблуке и очки.

"Мне было жарко в машине… увидела розовое граффити и поиграла", – подписала свое видео популярная американская поп-певица.

В последнее время поклонники Бритни Спирс обеспокоены психическим здоровьем певицы, ведь она очень удивляет разными видеороликами в социальной сети. Кроме того, волнует фанатов и личная жизнь американской звезды.

В СМИ появились слухи о том, что муж Бритни Спирс, модель, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари, не носит обручальное кольцо. Более того, в СМИ заподозрили, что пара находится на грани развода. После этого американская артистка показала откровенные танцы с неизвестным мужчиной на отдыхе в Мексике.

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