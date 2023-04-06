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Вспотевшая, но не смущенная: Бритни Спирс в мокром платье опозорилась на публику

6 апреля 2023 13:23
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Бритни Спирс опозорилась на камеру – певица показала себя в мокром платье
Американская певица показала танцы в потном платье.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен Бритни Спирс снова озадачила своих поклонников. Известная американская артистка показала, как танцует в коротком платье, на котором можно заметить мокрые пятна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Бритни Спирс.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс не выходила на сцену уже несколько лет, но продолжает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. Она постоянно показывает своим поклонникам, в кого она превратилась.

Певица продолжает удивлять своих многомиллионных поклонников новыми видеороликами. Фанаты, в свою очередь, уже много раз показывали свою неоднозначную реакцию. Новая публикация Бритни Спирс в социальной сети не стала исключением.

Бритни Спирс опозорилась на камеру

На видео американская поп-певица показала себя в коротком платье зеленого цвета, которое стало мокрым от пота. На кадрах Бритни Спирс улыбалась и танцевала у стены, а пятна на платье не сильно смущали ее. Образ певицы дополняла обувь на большом каблуке и очки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by River Red (@britneyspears)

"Мне было жарко в машине… увидела розовое граффити и поиграла", – подписала свое видео популярная американская поп-певица.

В последнее время поклонники Бритни Спирс обеспокоены психическим здоровьем певицы, ведь она очень удивляет разными видеороликами в социальной сети. Кроме того, волнует фанатов и личная жизнь американской звезды.

Бритни Спирс и Сэм Асгари разведены?

В СМИ появились слухи о том, что муж Бритни Спирс, модель, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари, не носит обручальное кольцо. Более того, в СМИ заподозрили, что пара находится на грани развода. После этого американская артистка показала откровенные танцы с неизвестным мужчиной на отдыхе в Мексике.

Напомним, мы писали, что британская певица Adele анонсировала клип на песню по украинским мотивам.

Ранее мы рассказывали, что легендарная певица Шер решила продать свое роскошное поместье в Малибу.

Также мы сообщали, что певица Дженнифер Лопес показала свою небинарную дочь.

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