Бритни Спирс опозорилась на камеру – певица показала себя в мокром платье

Вспотевшая, но не смущенная: Бритни Спирс в мокром платье опозорилась на публику
Американская поп-певица, актриса, танцовщица и автор песен Бритни Спирс снова озадачила своих поклонников. Известная американская артистка показала, как танцует в коротком платье, на котором можно заметить мокрые пятна.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-страницу Бритни Спирс.
41-летняя американская певица Бритни Спирс не выходила на сцену уже несколько лет, но продолжает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. Она постоянно показывает своим поклонникам, в кого она превратилась.
Певица продолжает удивлять своих многомиллионных поклонников новыми видеороликами. Фанаты, в свою очередь, уже много раз показывали свою неоднозначную реакцию. Новая публикация Бритни Спирс в социальной сети не стала исключением.
На видео американская поп-певица показала себя в коротком платье зеленого цвета, которое стало мокрым от пота. На кадрах Бритни Спирс улыбалась и танцевала у стены, а пятна на платье не сильно смущали ее. Образ певицы дополняла обувь на большом каблуке и очки.
"Мне было жарко в машине… увидела розовое граффити и поиграла", – подписала свое видео популярная американская поп-певица.
В последнее время поклонники Бритни Спирс обеспокоены психическим здоровьем певицы, ведь она очень удивляет разными видеороликами в социальной сети. Кроме того, волнует фанатов и личная жизнь американской звезды.
В СМИ появились слухи о том, что муж Бритни Спирс, модель, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари, не носит обручальное кольцо. Более того, в СМИ заподозрили, что пара находится на грани развода. После этого американская артистка показала откровенные танцы с неизвестным мужчиной на отдыхе в Мексике.
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