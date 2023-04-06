Брітні Спірс зганьбилася на камеру – співачка показала себе у мокрій сукні

Американська співачка показала танці у спітнілій сукні.

Американська поп-співачка, акторка, танцівниця та автор пісень Брітні Спірс знову спантеличила своїх шанувальників. Відома американська артистка показала, як вона танцює у короткій сукні, на якій можна помітити мокрі плями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram-сторінку Брітні Спірс.

Читайте також:

41-річна американська співачка Брітні Спірс не виходила на сцену вже декілька років, але вона продовжує активно вести свою сторінку у соціальній мережі Instagram. Вона постійно показує своїм шанувальникам, на кого вона перетворилася.

Співачка продовжує дивувати своїх багатомільйонних шанувальників новими відеороликами. Фанати, в свою чергу, багато разів вже показували свою неоднозначну реакцію. Нова публікація Брітні Спірс у соціальній мережі не стала винятком.

На відео американська поп-співачка показала себе в короткій сукні зеленого кольору, яка стала мокрою від поту. На кадрах Брітні Спірс посміхалася і танцювала біля стіни, а плями на сукні не сильно її бентежили. Образ співачки доповнювало взуття на великих підборах та окуляри.

"Мені було спекотно в машині… побачила рожеве графіті і пограла", – підписала своє відео популярна американська поп-співачка.

Останнім часом шанувальники Брітні Спірс занепокоєні психічним здоров’ям співачки, адже вона дуже дивує різними відеороликами у соціальній мережі. Крім цього, хвилює фанатів й особисте життя американської зірки.

У ЗМІ з’явилися чутки про те, що чоловік Брітні Спірс, модель, актор та фітнес-тренер Сем Асгарі, не носить обручку. Більш того, у ЗМІ запідозрили, що пара знаходиться на межі розлучення. Після цього американська артистка показала відверті танці з невідомим чоловіком на відпочинку у Мексиці.

Нагадаємо, ми писали, що британська співачка Adele анонсувала кліп на пісню з українськими мотивами.

Раніше ми розповідали, що легендарна співачка Шер вирішила продати свій розкішний маєток у Малібу.

Також ми повідомляли, що співачка Дженніфер Лопес показала свою небінарну доньку.