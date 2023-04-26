Адель дала откровенное интервью – певица рассказала о личном

Британская звезда Адель во время выступления на сцене. Фото: instagram.com/adele/

Известная британская исполнительница, поэтесса и обладательница большого количества премий Адель подняла важную для себя тему. Популярная певица, пытающаяся не говорить о личной жизни на публику, рассказала, как она пережила развод с бизнесменом Саймоном Конекки.

Соответствующее видео разместили на канале "Позднее шоу с Джеймсом Корденом" в YouTube.

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Известная исполнительница старается не афишировать свою личную жизнь и не пускать туда посторонних людей, поэтому каждое ее интервью – очень редкое. Но на этот раз Адель решила дать интервью и затронуть тему, которая для нее очень болезненная.

Британская артистка рассказала о разводе со своим любимым бизнесменом Саймоном Конекки. По словам Адель, именно ведущий проекта "Позднее шоу с Джеймсом Корденом" помог ей пережить столь сложный период ее личной жизни.

Британская звезда Адель на интервью Джеймсу Кордену. Фото: скриншот с YouTube

Адель со слезами на глазах вспомнила, как они вместе с Джеймсом и его детьми уехали отдыхать, чтобы отвлечься от этого периода. Кроме того, она подчеркнула, что именно из-за Джеймса Кордена она написала свою песню под названием "I Drink Wine".

"Стихотворение было вдохновлено нашим разговором. Это было 4 января 2020 года или что-то в этом роде, тогда мы были в отпуске вместе с детьми", – рассказала британская звезда Адель во время интервью.

Также она заявила, что с возвращением домой понимала, что нужно взять ответственность не только за себя, но и за своего родного сына Анджело.

Кроме того, британская исполнительница вспомнила, как когда-то Джеймс Корден просил у нее совета, но она растерялась. Неизвестно, о чем говорили они, но есть подозрение, что речь шла о хейте, который телеведущий часто получал от публики.

Напомним, что мы писали о том, что британская певица Адель отказалась выступать на коронации Чарльза III.

Раньше мы рассказывали, что британская артистка Адель во второй раз хочет стать матерью.

Также мы сообщали, что известная певица Адель показала себя в роскошном платье от украинского бренда.