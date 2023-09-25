Певица Alyosha восхищала нежными фото прощания с мужем

Певица Alyosha с мужем Тарасом Тополей. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певица Alyosha опубликовала серию фотографий с семьей. Артистка показала, как провожала своего мужа, певца Тараса Тополю в тур.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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Певица показала, как с детьми провожала Тараса Тополю в концертный тур. Артист вместе с группой "Антитела" отправился в большой концертный тур в Соединенные Штаты Америки.

Певица Alyosha с мужем Тарасом Тополей и сыновьями. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певец Тарас Тополя с сыновьями. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Певец Тарас Тополя с дочерью. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Перед отъездом артист сделал фото с сыновьями и женой, а также уложил спать дочь Марию.

"Уложил Машу спатки — и в дорогу. Желаем успехов в туре и крепкого здоровья! Мы ждем тебя дома… очень-очень-очень", — написала Alyosha.

Тополя нежно прокомментировал публикацию жены: "Люблю вас".

Ранее певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах.

Напомним, Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.