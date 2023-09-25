Певица Alyosha восхищала нежными фото прощания с мужем

Певица Alyosha восхитила нежными фото прощания с мужем
Певица Alyosha опубликовала серию фотографий с семьей. Артистка показала, как провожала своего мужа, певца Тараса Тополю в тур.
Фото певица опубликовала в своем Instagram.
Семейный вечер
Певица показала, как с детьми провожала Тараса Тополю в концертный тур. Артист вместе с группой "Антитела" отправился в большой концертный тур в Соединенные Штаты Америки.
Перед отъездом артист сделал фото с сыновьями и женой, а также уложил спать дочь Марию.
"Уложил Машу спатки — и в дорогу. Желаем успехов в туре и крепкого здоровья! Мы ждем тебя дома… очень-очень-очень", — написала Alyosha.
Тополя нежно прокомментировал публикацию жены: "Люблю вас".
Ранее певица Alyosha вернулась в Украину и рассказала о планах.
Напомним, Alyosha и Emigrant представили эмоциональный трек о силе Украины.