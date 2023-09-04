Співачка Alyosha повернулася в Україну і розповіла про плани

Співачка Alyosha з дітьми. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

Співачка Alyosha після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїхала з дітьми до США. Днями зірка повернулася додому і навіть поділилася планами на майбутнє.

Про це Alyosha розповіла у своєму Instagram.

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Щаслива бути вдома

У США співачка вела активну благодійну діяльність. Вона брала участь у концертах та акціях на підтримку ЗСУ.

Співачка Alyosha. Фото: instagram.com/alyoshasinger/

"Ми з дітками вже повернулися на Рідну землю! Щасливі бути вдома! Тож я занурююся з головою у творчість і скоро буду радувати новими піснями", — розповіла артистка.

За словами співачки, сьогодні відбудеться презентація її благодійної пісні, кошти від завантажень та прослуховувань треку підуть на підтримку українських військових.

Співачка Alyosha раніше зробила емоційний пост, в якому звернулася до тих, хто її засуджує за виїзд за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Та артистка вже за кілька днів вирішила вибачитися перед прихильниками, якщо її слова могли завдати їм болю.

Артистка разом з солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує 10-річного Романа, 7-річного Марка та 2-річну Марусю.

Нагадаємо, Alyosha вибачилась за свій емоційний пост про виїзд за кордон.